Σε τροχιά ουσιαστικής δρομολόγησης εισέρχεται ένα από τα πλέον αναγκαία και κρίσιμα εγγειοβελτιωτικά έργα υποδομής για την ευρύτερη περιοχή του Μεραμπέλλου. Πρόκειται για το έργο κατασκευής του φράγματος στον Κρούστα του Δήμου Αγίου Νικολάου, καθώς κατατίθεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη επίσημη εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Δαίδαλος Α.Ε.», με αντικείμενο την «Ολοκλήρωση μελέτης φράγματος Κρούστα».

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου και των τοπικών φορέων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο παρατεταμένης λειψυδρίας και οξυμένων πιέσεων στους υδατικούς πόρους της ανατολικής Κρήτης. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης Μαρίας Γεροντή, η διαδικασία αυτή αποτελεί τον αναγκαίο ενδιάμεσο κρίκο ώστε να παραδοθεί μια πλήρης και εφαρμόσιμη τεχνική μελέτη.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το έργο είναι ήδη επισήμως εγγεγραμμένο στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2026 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, βάσει σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Ταμιευτήρας

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου ταμιευτήρα αποθήκευσης επιφανειακών υδάτων. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην τεχνική αιτιολόγηση, ο βασικός σκοπός του έργου είναι η συγκράτηση και αξιοποίηση των επιφανειακών απορροών, προκειμένου να καλυφθούν με πληρότητα οι διαρκώς αυξανόμενες αρδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Κρούστα και των γύρω κοινοτήτων. Παράλληλα, το έργο επιδιώκει να υπηρετήσει την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, αποτρέποντας την υπεράντληση του υπόγειου υδροφορέα και θωρακίζοντας την τοπική αγροτική παραγωγή απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η επιλογή της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Δαίδαλος Α.Ε.» αξιοποιεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης παρέχοντας την απαραίτητη τεχνική ευελιξία για την ταχεία ωρίμανση και την παράδοση ολοκληρωμένων φακέλων.

Στην εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή προβλέπεται ο καταμερισμός της χρηματοδότησης σε πολυετή βάση για τα έτη 2026 και 2027, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή πληρωμών και τη συμβατική συνέπεια κατά την εκτέλεση του μελετητικού αντικειμένου.

Για την κοινωνία του Κρούστα και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου, η προώθηση της μελέτης αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο σχεδιασμός ξεκολλά από τα χαρτιά και μπαίνει σε φάση ουσιαστικής προετοιμασίας. Το ζητούμενο, βεβαίως, από εδώ και πέρα παραμένει η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε με την ολοκλήρωση των μελετών να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση του κυρίως κατασκευαστικού έργου. Η προστασία της πρωτογενούς παραγωγής και η διασφάλιση των υδάτων αποτελούν ζητήματα επιβίωσης για την κρητική ύπαιθρο και κάθε τέτοιο βήμα αποτελεί κρίσιμο κεκτημένο, ειδικά στην περιοχή του Κρούστα που αποτελεί τμήμα του ξηροθερμικού Μεραμπέλλου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ