Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, σε εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες ΔιευθύνσειςΔημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ανακοινώνει την εμφάνιση επεισοδίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, επηρεάζοντας αρχικά την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και σταδιακά το σύνολο του νησιού, ενώ προβλέπεται εξασθένησή του από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026.
Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) εκτιμάται ότι θα υπερβούν το όριο των 150 μg/m³. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται ως υψηλής επιβάρυνσης για την ατμόσφαιρα και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Για την προστασία των πολιτών, εκδίδονται οι ακόλουθες οδηγίες και συστάσεις:
1. Συστάσεις προς άτομα αυξημένου κινδύνου
(Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα όπως άσθμα ή ΧΑΠ, καρδιοπαθείς, παιδιά και άτομα άνω των 65 ετών).
- Αποφυγή κάθε έντονης σωματικής δραστηριότητας ή άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.
- Περιορισμός των μετακινήσεων και αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.
- Οι ασθενείς με άσθμα ενδέχεται να χρειαστούν συχνότερη χρήση των εισπνεόμενων ανακουφιστικών φαρμάκων τους.
- Σε περίπτωση εμφάνισης ή επιμονής συμπτωμάτων (όπως δύσπνοια, επίμονος βήχας, θωρακικός πόνος), κρίνεται απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.
2. Συστάσεις προς τον γενικό πληθυσμό
- Αποφυγή σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.
- Περιορισμός του χρόνου παραμονής σε ανοικτούς χώρους.
- Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως ερεθισμός στα μάτια ή τον λαιμό, βήχας και ρινική συμφόρηση.
3. Μέτρα προφύλαξης σε εσωτερικούς χώρους και κατοικίες
- Διατήρηση θυρών και παραθύρων κλειστών για την αποτροπή εισόδου της σκόνης.
- Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και αερισμού των χώρων.
- Χρήση συσκευών καθαρισμού αέρα με φίλτρα HEPA, εφόσον διατίθενται, σε χώρους συχνής παραμονής.
- Κατά τον καθαρισμό των επιφανειών, προτιμάται η χρήση υγρών μέσων (σφουγγάρισμα, υγρό πανί) αντί της χρήσης ηλεκτρικής σκούπας ή σαρώματος, ώστε να αποφεύγεται η επαναιώρηση της σκόνης.
- Κλιματισμός: Ρύθμιση των κλιματιστικών μονάδων σε λειτουργία ανακύκλωσης εσωτερικού αέρα, με απενεργοποίηση της εισαγωγής «φρέσκου αέρα» και τακτικό έλεγχο της καθαρότητας των φίλτρων.
4. Οδηγίες για μετακινήσεις και εξωτερικές δραστηριότητες
- Εφόσον η εξωτερική μετακίνηση είναι απολύτως απαραίτητη, συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας υψηλής προστασίας (τύπου FFP2/KN95) για τη μείωση της εισπνοής σωματιδίων.
- Αποφυγή εντατικής άσκησης, τρεξίματος ή παρατεταμένου βαδίσματος.
- Οδήγηση: Διατήρηση των παραθύρων του οχήματος κλειστών και ρύθμιση του συστήματος κλιματισμού σε λειτουργία εσωτερικής ανακύκλωσης αέρα.
5. Επαγγελματικοί χώροι και Δομές Υγείας
- Συνιστάται η έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού και των πολιτών.
- Αναστολή υπαίθριων εργασιών και δραστηριοτήτων.
- Λήψη ειδικής μέριμνας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Νοσοκομεία και Δομές Κοινωνικής Φροντίδας.
- Οι εργοδότες οφείλουν να προβαίνουν σε εκτίμηση των κινδύνων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Παρακολούθηση Ποιότητας Αέρα
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) μέσω του επίσημου Δικτύου Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα της Περιφέρειας Κρήτης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://airquality.crete.gov.gr
Η Περιφέρεια Κρήτης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου και θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση εφόσον απαιτηθεί.