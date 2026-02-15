Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, σε εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες ΔιευθύνσειςΔημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ανακοινώνει την εμφάνιση επεισοδίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, επηρεάζοντας αρχικά την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και σταδιακά το σύνολο του νησιού, ενώ προβλέπεται εξασθένησή του από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026.

Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) εκτιμάται ότι θα υπερβούν το όριο των 150 μg/m³. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται ως υψηλής επιβάρυνσης για την ατμόσφαιρα και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Για την προστασία των πολιτών, εκδίδονται οι ακόλουθες οδηγίες και συστάσεις:

1. Συστάσεις προς άτομα αυξημένου κινδύνου

(Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα όπως άσθμα ή ΧΑΠ, καρδιοπαθείς, παιδιά και άτομα άνω των 65 ετών).