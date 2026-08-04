Σε ιδιαίτερα θερμό, συναδελφικό και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Σωματείου Καφέ Εστίασης Ιεράπετρας Μανώλη Μιχελαράκη και του Προέδρου του Συλλόγου Εστίασης Αγίου Νικολάου Μάνου Γιαπιτζάκη.

Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης στο Νομό Λασιθίου, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν οι προοπτικές για μια κοινή, συντονισμένη διεκδικητική πορεία.

Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν:

Έλεγχοι και Όρια Ηχητικής Στάθμης

Συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τους ελέγχους για υπέρβαση των ορίων ήχου. Τονίστηκε η ανάγκη για έναν εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των καταστημάτων χωρίς να εξοντώνεται η τοπική επιχειρηματικότητα.

Επιπτώσεις από τα Έργα στον ΒΟΑΚ

Εκφράστηκε η έντονη ανησυχία των δύο πλευρών για τις συνεχείς διακοπές κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ. Η παρεμπόδιση της ομαλής προσβασιμότητας προκαλεί αισθητή μείωση στη ροή των επισκεπτών προς το Λασίθι, γεγονός που πλήττει άμεσα την κίνηση στα καταστήματα εστίασης.

Οικονομική Κατάσταση και Κίνηση στην Αγορά

Αναλύθηκε η τρέχουσα εικόνα της αγοράς στους δύο Δήμους, η κάμψη της καταναλωτικής δύναμης και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Επανένταξη του Συλλόγου Αγίου Νικολάου στην ΟΕΒΕΝΛ

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συζήτηση που έγινε υπό την ιδιότητα του κ. Μιχελαράκη ως Γραμματέα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Λασιθίου (ΟΕΒΕΝΛ), με αντικείμενο την εκ νέου ενσωμάτωση του Συλλόγου Εστίασης Αγίου Νικολάου στην Ομοσπονδία. Η επιστροφή του Αγίου Νικολάου στις τάξεις της ΟΕΒΕΝΛ αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τη συγκρότηση ενός αρραγούς μετώπου. Η ενότητα των επαγγελματιών του Λασιθίου είναι η μόνη εγγύηση ώστε ο κλάδος να διεκδικήσει δυναμικά και με μία, ισχυρή φωνή τις λύσεις που απαιτούνται από τα κέντρα αποφάσεων.

Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν στη διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας και στην οργάνωση κοινών δράσεων το αμέσως επόμενο διάστημα.