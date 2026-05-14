Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα στους δρόμους της Κρήτης έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο έντονο τρόπο πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη ζωή αλλά και πόσο καθοριστική μπορεί να αποδειχθεί η σωστή χρήση προστατευτικού εξοπλισμού για τους αναβάτες δικύκλων.

Το ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον δρόμο Αγίου Νικολάου – Καλού Χωριού, λίγα μέτρα μετά τα φανάρια της Κριτσάς, σε ένα σημείο όπου καθημερινά κινούνται δεκάδες οχήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε με φορτηγό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας την εκτίναξη των δύο επιβατών στην άσφαλτο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ διερχόμενοι οδηγοί και πολίτες έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι αστυνομικές αρχές. Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα.

Και όμως, μέσα σε αυτή τη δύσκολη εικόνα, που θα μπορούσε να είχε αποβεί ακόμη και θανατηφόρο, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο: δύο άνθρωποι σώθηκαν επειδή φορούσαν σωστά και εγκεκριμένα full face κράνη.

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου αποτυπώνουν τη δύναμη της σύγκρουσης. Οι ζελατίνες των κρανών αποκολλήθηκαν από την πρόσκρουση, ενώ τα κράνη υπέστησαν σοβαρές φθορές. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η καταστροφή του εξοπλισμού ήταν που απορρόφησε μεγάλο μέρος της ενέργειας της σύγκρουσης, προστατεύοντας το κεφάλι και το πρόσωπο των αναβατών από μοιραία τραύματα.

Οι ειδικοί τονίζουν εδώ και χρόνια ότι τα full face κράνη αποτελούν την ασφαλέστερη επιλογή για όσους κινούνται με δίκυκλο, καθώς καλύπτουν πλήρως το κεφάλι, το σαγόνι και το πρόσωπο, περιοχές που συχνά τραυματίζονται σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα. Σε αντίθεση με άλλους τύπους κρανών, προσφέρουν αυξημένη απορρόφηση κραδασμών και πολύ μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πτώσης ή σύγκρουσης.

Ο διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Πέτρος Ζερβάκης, με αφορμή το τροχαίο, απευθύνει για ακόμη μία φορά έκκληση προς όλους τους οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων να φορούν πάντα εγκεκριμένα προστατευτικά κράνη, ανεξάρτητα από την απόσταση που πρόκειται να διανύσουν ή την εμπειρία τους στην οδήγηση.

Όπως επισημαίνει, μια στιγμή απροσεξίας, ένα λάθος, μια κακή εκτίμηση ή μια ατυχής συγκυρία στον δρόμο μπορεί να αποβεί μοιραία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το κράνος δεν αποτρέπει το ατύχημα, μπορεί όμως να αποτρέψει τον θάνατο ή μια μόνιμη αναπηρία.