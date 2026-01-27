Το (ψηφιακό περιοδικό πολυτελούς τουρισμού) «The Hotel Trotter» παρουσιάζει τις πιο αναμενόμενες πολυτελείς ξενοδοχειακές αφίξεις για το 2026, δίνοντας έμφαση σε μια στροφή προς την «ουσιαστική πολυτέλεια», την αυθεντικότητα και την ηρεμία. Στις μεγάλες αφίξεις για την Ελλάδα αναφέρονται δυο ξενοδοχεία: Το Rosewood Blue Palace στην Πλάκα Ελούντας και το Conrad Corfu στην Κέρκυρα.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρονται οι βασικές τάσεις τουρισμού για το 2026: Τα πολυτελή ξενοδοχεία που ανοίγουν το 2026 χαρακτηρίζονται από τον σχεδιασμό με γνώμονα τον τόπο, την ενσωμάτωση ευεξίας και τις εμπειρίες, αλλά και τη μαγειρική. Υπάρχει επίσης μια σαφής μετατόπιση από την απροκάλυπτη πολυτέλεια προς την προσεγμένη αρχιτεκτονική, τη βιωσιμότητα και τα ξενοδοχεία που λειτουργούν ως πολιτιστικοί κόμβοι και όχι ως απομονωμένα θέρετρα. Πιο συγκεκριμένα:

Whycation: Οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς με βάση το «γιατί» και όχι απλώς το «πού».

Hushpitality: Η αναζήτηση της απόλυτης ησυχίας και της ιδιωτικότητας.

Inheritourism: Ταξίδια που βασίζονται στην κληρονομιά και την παράδοση.

Οπότε, καταλήγει το κείμενο, «το 2026 η πολυτέλεια ορίζεται λιγότερο από τον εντυπωσιασμό και περισσότερο από το συναίσθημα, την ιστορία και τη γαλήνη».

ΥΓ: Οι Αγάπη και Κωστάντζα Σμπώκου, Co-CEOs της Phāea, ανέφεραν για το ξενοδοχείο Blue Palace (bizness): «Για δύο δεκαετίες, το Blue Palace υπήρξε το μεγάλο μας στοίχημα, η οικογενειακή μας κληρονομιά και μια ζωντανή έκφραση της πραγματικής ψυχής της Κρήτης. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο συνεργάτη από τη Rosewood, γνωστή για την προσεκτική της προσέγγιση, τη διαχρονική της κομψότητα και τις εξαιρετικές εμπειρίες που προσφέρει».

ΛΕΩΝ.Κ.