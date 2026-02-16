Η αγορά των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, που τα τελευταία χρόνια άλλαξε άρδην τον τουριστικό χάρτη και στην Κρήτη, εισέρχεται πλέον σε μια νέα, πιο «ώριμη» φάση. Τα στοιχεία της AirDNA για το 2025, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνουν μια εικόνα σταθεροποίησης, μακριά από τους εκρηκτικούς και ενίοτε ανεξέλεγκτους ρυθμούς ανάπτυξης της μετα-πανδημικής περιόδου. Για το νησί μας, όπου η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το τουριστικό προϊόν, η ανάλυση αυτών των τάσεων αποτελεί «πυξίδα» για το τι μέλλει γενέσθαι το 2026.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 2025 επιβεβαίωσε ότι η αγορά τύπου Airbnb στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική. Παρά τις συζητήσεις για κορεσμό, οι διανυκτερεύσεις ζήτησης παρουσίασαν αύξηση 3% σε ετήσια βάση. Το γεγονός ότι η ζήτηση υπερέβη την αύξηση της προσφοράς (η οποία περιορίστηκε στο 2%) αποτελεί ένα σαφές μήνυμα: το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για εναλλακτικές μορφές διαμονής παραμένει ζωντανό και ισχυρό.

Ωστόσο, η ωρίμανση φέρνει μαζί της και την ανάγκη για τιμολογιακή προσαρμογή. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) στην Ελλάδα κατέγραψε μια μικρή υποχώρηση, πέφτοντας από τα 143 ευρώ το 2024 στα 139 ευρώ το 2025. Αυτή η μείωση της τάξεως του 3% δεν αντανακλά απαραίτητα αδυναμία, αλλά μια προσπάθεια των ιδιοκτητών να διατηρήσουν υψηλές πληρότητες σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Η πληρότητα στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 60,7%, σημειώνοντας οριακή πτώση 1%, η οποία αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων ακινήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η εικόνα της Κρήτης και η στρατηγική διαχείρισης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας, που αφορά άμεσα και τους εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ανατολική Κρήτη και το Λασίθι, είναι η υστέρηση στη χρήση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης. Μόλις το 12% των Ελλήνων οικοδεσποτών χρησιμοποιεί στρατηγικές διαχείρισης εσόδων (revenue management), την ώρα που στις ΗΠΑ το ποσοστό αγγίζει το 52% και σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ολλανδία ξεπερνά το 54%.

Αυτό το «κενό» δείχνει ότι η εγχώρια αγορά λειτουργεί ακόμη με έναν πιο παραδοσιακό ή ερασιτεχνικό τρόπο, στερούμενη εργαλείων που θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη ανάλογα με τη διακύμανση της ζήτησης.

Το μεγάλο στοίχημα

Στην Κρήτη, όπου ο ανταγωνισμός με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες είναι διαρκής, η υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τους ιδιοκτήτες.

Αυτό άλλωστε αποκαλύφθηκε και στην συνάντηση που είχε γίνει στο Ηράκλειο και κατέγραψε η ΑΝΑΤΟΛΗ δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής. Στην Κρήτη και στο συνέδριο που έγινε στο ΕΛΜΕΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, καταγράφηκε κορεσμός. Ωστόσο, σε επίπεδο τιμών, η Κρήτη παραμένει ελκυστική. Με μια μέση δαπάνη διαμονής να κυμαίνεται μεταξύ 90 € και 150 € τη βραδιά (περίπου 100 € κατά μέσο όρο), το νησί θεωρείται φθηνό σε σύγκριση με τη Μαγιόρκα, όπου οι τιμές είναι διπλάσιες, και εφάμιλλο με την Κύπρο και τη Μάλτα.

Παρά ταύτα, ο «πονοκέφαλος» της γραφειοκρατίας στη διαχείριση ήταν στο επίκεντρο, αφού ένα από τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης ήταν η παγκόσμια τάση αύξησης της γραφειοκρατίας, που καθιστά τη διαχείριση όλο και πιο δύσκολη. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή η πολυπλοκότητα θα οδηγήσει όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες να παραδώσουν τα ακίνητά τους σε εξειδικευμένους επαγγελματίες διαχειριστές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο «Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση», ύψους 8 € ανά διανυκτέρευση. Όπως επισημάνθηκε υπάρχει ήδη ασυμφωνία μεταξύ των πλατφορμών: η Booking το αναπροσαρμόζει στα 2 € (Οκτώβριο-Μάρτιο), ενώ η Airbnb το διατηρεί στα 8€, δημιουργώντας φορολογικές πολυπλοκότητες.

Η ευρωπαϊκή προοπτική και οι κανονισμοί

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα είναι παρόμοια, με τη διαφορά ότι η επιβράδυνση της προσφοράς είναι πιο έντονη λόγω των αυστηρότερων κανονισμών που θεσπίζουν πολλές χώρες και πόλεις. Η προσφορά αυξήθηκε μόλις κατά 3,5% το 2025, έναντι του εντυπωσιακού 18,1% το 2024. Αυτή η θεσμική «χαλιναγώγηση» φαίνεται πως εξισορροπεί την αγορά, επιτρέποντας στην πληρότητα να αυξάνεται ελαφρώς, παρά τη μικρή πτώση των τιμών.

Τι φέρνει το 2026

Για το 2026 οι προκλήσεις παραμένουν. Η AirDNA εκτιμά ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Με την προσφορά να συγκρατείται και τη ζήτηση να παραμένει σταθερή, η «μάχη» θα δοθεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην ποιότητα του καταλύματος.

Για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του τουρισμού στην Κρήτη, τα στοιχεία αυτά είναι πολύτιμα. Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση δεν είναι πλέον μια «μόδα», αλλά ένας οργανικός κλάδος του τουρισμού που απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση, υποδομές και, πάνω απ’ όλα, ισορροπία με την τοπική κοινωνία και την αγορά κατοικίας. Η «φούσκα» δεν έσπασε, αλλά το παιχνίδι πλέον παίζεται με νέους, πιο απαιτητικούς όρους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ