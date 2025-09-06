Ένα θαυμάσιο άρθρο για την Κρήτη και το Λασίθι διαβάσαμε και έχει ιδιαίτερη αξία γιατί δημοσιεύθηκε στην έγκυρη αμερικάνικη εφημερίδα Wall Street Journal. Μεταφέρω ορισμένα αποσπάσματα:

Ως σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου, η Κρήτη έχει καλυφθεί με τα ερείπια μιας παρέλασης εισβολέων. Λαχταρούσα τα μοναχικά τοπία της παλιάς Κρήτης, την πλούσια ομορφιά που είχε κάποτε υμνήσει ο Χένρυ Μίλερ, οπότε οδήγησα 75 χιλιόμετρα ανατολικά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ένα γραφικό λιμάνι στον κόλπο του Μιραμπέλλου… που δικαίως ονομάστηκε «Όμορφη Θέα» από τους Βενετούς. Ο Άγιος Νικόλαος έχει ονειρική γοητεία.

Πλησιάζοντας το χωριό Ελούντα, αναγκάστηκα να στρίψω σε ένα ακρωτήρι και να κοιτάξω ένα ονειρικό όραμα: ένα μικρό ορεινό νησί αιωρούνταν στα ανοιχτά, με την ακτή του να περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από ένα τεράστιο βενετσιάνικο φρούριο. Ήταν η Σπιναλόγκα («Μακρύ Αγκάθι»). Ένιωθα σαν να είχαμε ταξιδέψει αρκετούς αιώνες πίσω, σε ένα ρομαντικό όραμα των ελληνικών νησιών, για τα οποία είχα διαβάσει μόνο σε παλιά ταξιδιωτικά βιβλία.

Υπήρχαν ωριαία δρομολόγια πλοίων προς τη Σπιναλόγκα από το ψαροχώρι Πλάκα και έτσι σύντομα βρέθηκα να διασχίζω το στενό μήκους μισού μιλίου με 20 άλλους επιβάτες, κοιτάζοντας με ορθάνοιχτα μάτια τον προμαχώνα. Ανέβηκα από ένα μονοπάτι προς το ψηλότερο σημείο του βενετσιάνικου οχυρού. Κοιτάζοντας μέσα από τις τρύπες των κανονιών σκέφτηκα τον Μίλερ, ο οποίος έλεγε με ενθουσιασμό ότι «το φως της Ελλάδας άνοιξε τα μάτια μου, διείσδυσε τους πόρους μου, διεύρυνε ολόκληρη την ύπαρξή μου».

Αυτά και πολλά άλλα ωραία διαβάζουμε στο άρθρο της WSJ, που ανάγκασαν το συμπολίτη μας Γιώργο Χουρδάκη να μας σχολιάσει ότι «όσο και αν εμείς είμαστε μίζεροι για την περιοχή μας, άλλοι την επαινούν. Χωρίς να σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Ποιότητα και καλαισθησία! Αξίες διαχρονικές που δεν έχουν να κάνουν χρήμα, αλλά με κουλτούρα. Αυτό είναι το κεφάλαιο», μας λέγει ο Γιώργος Χουρδάκης και θα προσθέσω κάτι που συχνά αναφέρω: «Είναι κρίμα που ο Δήμος δεν αξιοποιεί τις γνώσεις, την εμπειρία και τις γνωριμίες ορισμένων συμπολιτών μας. Ας ανοίξει ο κύκλος! Δεν αρκούν μόνο οι εκλεγμένοι του εκάστοτε άρχοντα»!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ