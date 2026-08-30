Μια δυναμική σύμπραξη της τοπικής παραγωγής, της γαστρονομίας και του πολιτισμού πρόκειται να «ξεδιπλωθεί» την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου.

Η μεγάλη διοργάνωση «Κρητικά Μαγειρέματα 2026» (Cretan Cooking Festival) που πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού συγκεντρώνει φέτος κορυφαίους επαγγελματίες του τουρισμού, της εστίασης, των πολιτιστικών συλλόγων, τοπικούς παραγωγούς και παραδοσιακούς καλλιτέχνες, αναδεικνύοντας τον γαστρονομικό πολιτισμό ως έναν από τους ισχυρότερους πρεσβευτές του τόπου μας.

Η εκδήλωση θέτει στο επίκεντρο την αυθεντική κρητική ταυτότητα, μετατρέποντας το Λιμάνι σε ένα ζωντανό γαστρονομικό και πολιτιστικό εργαστήρι.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Κρητικά Μαγειρέματα 2026» (Cretan Cooking Festival), οι επισκέπτες δεν θα είναι απλοί θεατές, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε πρωτότυπα βιωματικά εργαστήρια και να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα της κρητικής γης προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων, γηγενών ποικιλιών και αρωμάτων.

Το Φεστιβάλ πλαισιώνουν μουσικά παραδοσιακοί καλλιτέχνες οι οποίοι θα αναδείξουν τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ξακουστή κρητική φιλοξενία.

Συμμετέχουν : το συγκρότημα του Μανώλη Ρασιδάκη, το παραδοσιακό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου και το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου.

Παρουσίαση : Νίκη Μπελαδάκη

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου και των εταιρειών Art & Stories Music & Movie Productions, Five Senses Consulting & Development.

Τα «Κρητικά Μαγειρέματα 2026» αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η κρητική γαστρονομία είναι μια ζωντανή κληρονομιά, γεμάτη ανθρώπους, γεύσεις, αρώματα και εκπλήξεις που αξίζει να μοιραζόμαστε.

Τοποθεσία: Λιμάνι Αγίου Νικολάου

Ημερομηνία: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα Έναρξης: 18:00

Σας περιμένουμε στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου για να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής