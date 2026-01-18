Την Κυριακή ΙΒ´ Λουκά, 18 Ιανουαρίου 2026, μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου και στη συνεχεία ιερούργησε και τέλεσε τα ιερά μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μακαριστών Μαρίας Κανουπάκη – Περαντώνη (τεσσαρακονθήμερο) και Νικολάου Λιοντάκη (ετήσιο) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας.

Στο κήρυγμά του ο Σεβ. αναφέρθηκε στην ευαγγελική διήγηση της θεραπείας των δέκα λεπρών, τονίζοντας την αρετή της δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Δημιουργό Θεό που οφείλουμε να καλλιεργούμε ως χριστιανοί, αλλά και της ευγνωμοσύνης μας προς τους συνανθρώπους μας. Επίσης, έκανε λόγο για τη σύγχρονη αρρώστια της πνευματικής λέπρας και επεσήμανε τους πνευματικούς αγώνες για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας των εορταζομένων Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου.

Μετά την απόλυση ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε εγκάρδια στον εορτάζοντα προϊστάμενο του Μητροπολιτικού Ναού πρωτ. Αθανάσιο Ταρλαντέζο εύορκη συνέχιση της ιερατικής διακονίας του καθώς και στον παριστάμενο εορτάζοντα Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου κ. Αθανάσιο Κατσαγκόλη.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο εορτάζων Αιδεσιμολ. Εφημέριος του ναού πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ από του Ιερού Βήματος συμπροσευχήθηκε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Χρυσόστομος Παπαδάκης.

Εκκλησιάστηκαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης και Μαρίνα Αχλάτη, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης και πλήθος ευσεβών χριστιανών.