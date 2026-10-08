Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, μέλη του ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ Ιεράπετρας επισκέφθηκαν τον παιδικό σταθμό Β.Σ.Ο.Φ. Κεντριού, ανταποκρινόμενα στην όμορφη πρόσκληση των παιδαγωγών, σε μια δράση αφιερωμένη στη συνάντηση και την επικοινωνία των γενεών.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να συναντηθούν, να γνωριστούν και να μοιραστούν στιγμές χαράς. Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι έπαιξαν, τραγούδησαν και συζήτησαν για τα παιδικά χρόνια μιας άλλης εποχής, με τα μέλη του ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ να μοιράζονται όμορφες αναμνήσεις και ιστορίες από τη δική τους παιδική ηλικία.

Η δράση είχε και δημιουργικό χαρακτήρα, καθώς όλοι μαζί φτιάξαμε κουλουράκια, απολαμβάνοντας τη διαδικασία και τη χαρά της συνεργασίας.

Η συνάντηση ανέδειξε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημασία της διαγενεακής επικοινωνίας, της ανταλλαγής εμπειριών και της δημιουργίας δεσμών ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές. Οι αναμνήσεις των μεγαλύτερων συναντήθηκαν με τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια των παιδιών, δημιουργώντας μια όμορφη εμπειρία για όλους.

Η όμορφη αυτή συνάντηση ολοκληρώθηκε με πολλά χαμόγελα και την υπόσχεση ότι οι γενιές μπορούν πάντα να συναντιούνται, να μαθαίνουν η μία από την άλλη και να δημιουργούν μαζί όμορφες αναμνήσεις.

Γιατί μπορεί να μας χωρίζουν πολλά χρόνια, όμως η ανάγκη για χαρά, παιχνίδι, αγάπη και επικοινωνία είναι κοινά σε όλους.