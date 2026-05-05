Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ ΚΑ121, το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική μετακίνηση στη Ριέκα της Κροατίας, από τις 14 έως τις 20 Μαρτίου 2026. Στη δράση συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί και επτά μαθητές/μαθήτριες.

Η κινητικότητα είχε ως βασικούς στόχους την προώθηση της συμπερίληψης, την καλλιέργεια της πολιτιστικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσα από βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες.

Κατά την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες γνωριμίας, που βοήθησαν τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν και να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα συνεργασίας. Ακολούθησαν παρουσιάσεις με θέμα τη συμπερίληψη, ενώ μέσα από ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού οι συμμετέχοντες γνώρισαν τους χώρους του σχολείου. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με περίπατο στο Trsat Castle και επίσκεψη σε εκκλησία και μοναστήρι της περιοχής.

Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στο Karlovac, όπου οι μαθητές επισκέφθηκαν το Nikola Tesla Experience Center και το ενυδρείο της πόλης το οποίο φιλοξενεί ψάρια ποταμών και λιμνών. Μετά την επίσκεψη στο ενυδρείο, συμμετείχαν σε εργαστήριο με θέμα το νερό, εμβαθύνοντας σε περιβαλλοντικά ζητήματα και βιωματικές δραστηριότητες μάθησης.

Την τρίτη μέρα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα σε τάξεις του σχολείου υποδοχής, αποκτώντας άμεση εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με καταξιωμένους καλλιτέχνες της πόλης, προσφέροντας έμπνευση και νέες οπτικές γύρω από την τέχνη και την έκφραση.

Η τέταρτη ημέρα περιλάμβανε ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ριέκα, καθώς και συμμετοχή σε δημιουργικό εργαστήριο στο Piperaj. Στη συνέχεια, οι μαθητές επισκέφθηκαν το Rijeka Sugar Refinery Palace (Μουσείο Ζάχαρης). Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η επίσκεψη σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπου όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν μια μεγάλη ομάδα συμπερίληψης, χορεύοντας και κάνοντας γυμναστική μαζί.

Την τελευταία ημέρα, οι μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήριο τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Ριέκα, εφαρμόζοντας σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Ακολούθησαν δημιουργικά εργαστήρια πλεξίματος και κηπουρικής στο σχολείο, ενώ η κινητικότητα ολοκληρώθηκε με την απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, τη συνεργασία, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Τέτοιου είδους δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού και συμπεριληπτικού σχολείου.

Το σχολείο μας συνεχίζει να επενδύει σε ευρωπαϊκές συνεργασίες που προάγουν τη γνώση, την καινοτομία και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί

Βουλόγκας Γεώργιος ΠΕ04.02

Αλεβίζος Χρυσοβαλάντης ΠΕ86

Οι μαθητές και μαθήτριες

Δομαζάκης Ορέστης

Καπαράκη Γεωργία

Μερτζάνη Μαρία

Τσιτσομήτσος Χρήστος

Χανιωτάκη Μαρία

Χαρδάκη Σοφία

Χύσο Σίντι

Η μετακίνηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, είναι συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ.