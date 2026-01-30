Ανακοινώθηκε και επίσημα η διεξαγωγή του 12ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Τυποποιημένου Ελαιολάδου, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου 2026. Η διοργάνωση είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, με τη συμμετοχή του συνόλου των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του νησιού.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ενεργά οι: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Οι κατηγορίες

Ο φετινός διαγωνισμός έχεις τέσσερις κατηγορίες:

– Συμβατικής καλλιέργειας

– ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)

– Βιολογικής καλλιέργειας

– ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) Ελαιόλαδο Κρήτης: Μια νέα πιστοποίηση που προσδίδει νέα δυναμική και ταυτότητα στο προϊόν.

Επιπλέον, για δεύτερη συνεχή χρονιά θα απονεμηθούν βραβεία Καινοτομίας στους τομείς της συσκευασίας, του ελαιοτουρισμού και της εστίασης, επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν το τουριστικό και γαστρονομικό προϊόν του νησιού.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις τυποποίησης, συνεταιρισμοί και παραγωγοί με ελαιόλαδο ελαιοκομικής περιόδου 2025-2026. Εκτός από την κατηγορία «Ποιότητα», θα απονεμηθούν βραβεία «Καινοτομίας» στη συσκευασία, την εστίαση και τον ελαιοτουρισμό. Επικεφαλής της ομάδας δοκιμαστών θα είναι η εμπειρογνώμονας Έφη Χριστοπούλου.

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή θα κλείσουν στις 18 Μαρτίου και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο https://www.cretanooc.org/registration/

Για περισσότερες πληροφορίες: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, τηλ: 2813 410234, e-mail: [email protected]