Η Επιτροπή Διαμαρτυρωμένων Δημοτών – Πολιτών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ενημερώνει τους δημότες ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αποσταλεί ατομικές ειδοποιήσεις σχετικά με δημοτικά τέλη που αφορούν τα έτη 2020 και 2021 για μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα.

Με αφορμή τις σχετικές χρεώσεις, μερικοί δημότες έχουν εκφράσει προβληματισμούς και έχουν υποβάλει εγγράφως αιτήματα και ενστάσεις προς τον Δήμο, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με:

α.Τον τρόπο υπολογισμού των οφειλών

β.Τη νομική και πραγματική βάση των χρεώσεων

γ.την ύπαρξη στοιχείων χρήσης των ακινήτων κατά τα συγκεκριμένα έτη (2020και2021),καθώς και την εφαρμογή της όλης διαδικασίας στο σύνολο των ιδιοκτησιών.

Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει για τις χρεώσεις δημοτικών τελών των ετών 2020 και 2021, καθώς και για τα έτη που έπονται (πενταετία) γιατί μέχρι σήμερα όπως προκύπτει δεν έχουν παρουσιαστεί αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα χρησιμοποιούνταν κατά τα επίμαχα έτη, παρ’ όλα αυτά οι σχετικές επιβαρύνσεις επιβλήθηκαν κανονικά στους δημότες.

Παράλληλα, προβληματισμός υπάρχει και για περιπτώσεις παλαιών ή ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων, όπου οι επιβαρύνσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και την αξία των ακινήτων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει:

α. Πλήρης ενημέρωση των δημοτών

β. Σαφής και ειδική αιτιολόγηση των χρεώσεων,καθώς και ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων.

Για τον λόγο αυτό έχει ήδη κατατεθεί για δεύτερη φορά από την Επιτροπή επίσημη διαμαρτυρία και αίτημα παροχής διευκρινίσεων προς τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και αναμένεται η επίσημη απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου,προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα και αναλυτικά οι δημότες για τις θέσεις και τις ενέργειες του Δήμου επί του ζητήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που επιθυμούν πλήρη ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο της Διαμαρτυρίας – Υπομνήματος που έχει κατατεθεί προς τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και για τα ζητήματα νομιμότητας, ισότητας και αναδρομικής επιβολής των δημοτικών τελών που αναφέρονται σε αυτήν, μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή Διαμαρτυρόμενων Δημοτών – Πολιτών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να λάβουν αναλυτική ενημέρωση και αντίγραφο του πλήρους κειμένου, στο παρακάτω email:

[email protected]

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και να ενημερώνει υπεύθυνα τους δημότες για κάθε εξέλιξη.

Η Επιτροπή Διαμαρτυρωμένων Δημοτών – Πολιτών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου