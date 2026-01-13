Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή την ανησυχία που προκαλούν στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαικης Ένωσης με την Τυνησία με στόχο την αύξηση των εισαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαική Επιτροπή. Αναλυτικά η ερώτηση:

«Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Τυνησιακής κυβέρνησης, έχει ξεκινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ΕΕ με στόχο την αύξηση της υφιστάμενης αδασμολόγητης ποσόστωσης εξαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου, η οποία δύναται να φθάσει έως και τους 100.000 τόνους ετησίως.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, οι εισαγωγές ελαιολάδου από την Τυνησία έως τον Αύγουστο 2025 ανήλθαν σε 131.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση κατά 11 % σε σύγκριση με το έτος εμπορίας 2023/24 και κατά 7,3 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή εισαγωγής τυνησιακού ελαιολάδου μειώθηκε από 5,48 EUR/kg τον Νοέμβριο 2024 σε 3,48 τον Αύγουστο 2025.

Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανησυχία στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς, σε μια περίοδο που ο κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος παραγωγής, πίεση τιμών και έντονο ανταγωνισμό, ενώ τίθενται και ζητήματα διαφάνειας, ιχνηλασιμότητας και θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη σχετικά με την πρόθεση αύξησης της αδασμολόγητης εξαγωγικής ποσόστωσης ελαιολάδου προς την ΕΕ και ποιες ενέργειες ή αξιολογήσεις έχει ήδη πραγματοποιήσει;

Προτίθεται να προβεί σε ειδική εκτίμηση των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου και στους παραγωγούς των κρατών μελών ώστε να λάβει μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων, της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης των εισαγωγών από τρίτες χώρες;»