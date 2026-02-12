Ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος επισκέφθηκαν σήμερα Πέμπτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στην αστυνόμευση και ασφάλεια της Κρήτης ενώ επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΛ.ΑΣ και την Περιφέρεια Κρήτης.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαριστώντας για την επίσκεψη και την ενημέρωση τον Υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη και τον Ταξίαρχο Παρασκευά Χηνόπουλο, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει την ΕΛ.ΑΣ. στο νησί με την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού που θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πλευρά τους τόσο ο κ. Δούκης όσο και ο κ. Χηνόπουλος ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την διαχρονική και ουσιαστική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Κρήτης.