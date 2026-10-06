Στο Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την έκταση των καταστροφών και να συνομιλήσει με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτοψίας κυβερνητικού κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές.

Σε δήλωσή του ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε: «Χθες βρέθηκα στο Οροπέδιο Λασιθίου, δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των καταστροφών.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, το χρέος μας είναι να είμαστε παρόντες. Να ακούμε τους πολίτες, να καταγράφουμε τις ανάγκες τους και να διεκδικούμε άμεσα λύσεις και ουσιαστική στήριξη.

Οι πληγέντες δεν χρειάζονται μόνο λόγια. Χρειάζονται πράξεις, άμεση βοήθεια και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αποκατάσταση των ζημιών».