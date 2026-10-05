Την κρίσιμη ανάγκη για άμεση καταγραφή, στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων από τις καταστροφές που υπέστη ο κάμπος Οροπεδίου Λασιθίου, όπως με δραματικό τρόπο υπογράμμισε με Επιστολή του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου, κατέθεσε με Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, η Βουλευτής Λασιθίου και Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.

Στην κοινοβουλευτική της παρέμβαση επισημαίνονται οι δραματικές συνέπειες που έχει υποστεί ο πρωτογενής τομέας στο Οροπέδιο Λασιθίου, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Το τεράστιο υδατικό φορτίο που έχει δεχθεί το Οροπέδιο έχει δημιουργήσει συνθήκες που καθιστούν πρακτικά αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια συγκομιδής καλλιεργειών. Χιλιάδες τόνοι πατάτας και κηπευτικών βρίσκονται κάτω από το νερό. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Μιας παραγωγής που ήδη είχε παρουσιάσει δραματική συρρίκνωση κατά τρεις μήνες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις του Μαΐου.

Μιας παραγωγής για την οποία οι ίδιοι οι αγρότες έχουν ήδη επωμιστεί το κόστος καλλιέργειας, σπόρων, λιπασμάτων, φυτοπροστασίας, καυσίμων, μηχανημάτων και εργατικών χεριών.

Το ίδιο σοβαρό πλήγμα έχουν δεχτεί και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής με την ολική καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων.

Στην Επιστολή τους ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου αιτείται από την Πολιτεία, την Περιφέρεια Κρήτης, τον ΕΛΓΑ, τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και όλους τους αρμόδιους φορείς:

• Άμεση μετάβαση αρμόδιων κλιμακίων στο Οροπέδιο Λασιθίου και πλήρη αυτοψία.

• Άμεση και επίσημη καταγραφή του συνόλου των ζημιών στη φυτική παραγωγή και στην κτηνοτροφία.

• Καταγραφή της απώλειας της παραγωγής που παραμένει ασυγκόμιστη και δεν είναι πλέον δυνατό να συγκομιστεί.

• Άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.

• Εξέταση της δυνατότητας άμεσης προκαταβολής έναντι των αποζημιώσεων, όπου αυτό προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο.

• Ειδική μέριμνα και οικονομική στήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τριφύλλια και άλλες ζωοτροφές.

• Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την οικονομική ανακούφιση των αγροτικών και κτηνοτροφικών οικογενειών που πλήττονται.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε η Κατερίνα Σπυριδάκη: «Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα του Οροπεδίου Λασιθίου δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν πραγματικές λύσεις, άμεσες αποφάσεις και έμπρακτη στήριξη».