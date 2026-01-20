Κλειστή Κυριακάτικη Αγορά με έμφαση στην παρουσίαση και πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων σχεδιάζει να δημιουργήσει στο Οροπέδιο Λασιθίου η Δημοτική Αρχή. Το θέμα αυτό συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν, στο Τζερμιάδο, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης Στέφανο Τομαρόπουλο, την Πρόεδρο του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Λασιθίου Εριέτα Μπαγορδάκη και την αντιπρόσωπο στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Φωτεινή Κουτρουλή.

Ο Δήμος Οροπεδίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, προωθούν τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τη φιλοξενία κατ’ αρχήν «λαϊκής αγοράς» κάθε Κυριακή στο Οροπέδιο, δεδομένου ότι σε κανένα χωριό του Δήμου Οροπεδίου δεν πραγματοποιείται λαϊκή αγορά.

Η έκταση

Η συζήτηση που γίνεται είναι για παραχώρηση έκτασης περίπου 6 στρεμμάτων, η οποία ανήκει στην Ιερά Μονή Κρουσταλένιας, όπου θα κατασκευαστεί κατάλληλο στέγαστρο. Εκτός από τη φιλοξενία της κυριακάτικης λαϊκής αγοράς θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το Δήμο και από άλλους συλλογικούς φορείς του Οροπεδίου και για εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις κλπ. Εκεί μέσα θα μπορεί ενδεχομένως να δημιουργηθεί και μόνιμο εκθετήριο για τα πολλά άριστης ποιότητας φρέσκα και τυποποιημένα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα χειροτεχνίας που παράγονται στην ορεινή περιοχή, αλλά να οργανώνονται και περιοδικές εκθέσεις.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, έχουν προηγηθεί συζητήσεις για το σχέδιο αυτό με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, ώστε η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες μελέτες, εφ’ όσον οριστικοποιηθεί η παραχώρηση της έκτασης γης από την τοπική Εκκλησία για το σκοπό αυτόν και στη συνέχεια να ληφθούν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και φυσικά να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου.

Πρόκειται για έργο σημασίας για την οικονομική ζωή του Οροπεδίου Λασιθίου, για την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων του. Παράλληλα θα προσελκύσει και μεγάλο αριθμό από τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς επισκέπτες ως «ατραξιόν», συμβάλλοντας με τις πωλήσεις των προϊόντων στην ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών και των πωλητών που θα συμμετέχουν σε αυτήν. Εξάλλου, αφού η Κλειστή Αγορά θα λειτουργεί κάθε Κυριακή, θα αποτελεί και χώρο επίσκεψης και κατά τη χειμερινή περίοδο, προσελκύοντας τους εκτός τουριστικής σεζόν επισκέπτες προς όφελος και των άλλων τοπικών επιχειρήσεων εστίασης, που λειτουργούν στο Οροπέδιο.

Αυτοδύναμη ενεργειακά

Εύσημα στον Δήμαρχο Οροπεδίου απένειμε ο κ. Τομαρόπουλος, ο οποίος μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ τον χαρακτήρισε άνθρωπο δραστήριο και με ανοιχτό μυαλό, ο οποίος αξιοποιεί απλές, πρακτικές ιδέες για να βάλει το Δήμο του σε αναπτυξιακή τροχιά. «Ο κ. Αθανασάκης αντιλήφθηκε άμεσα ότι η πρότασή μας για την ίδρυση Κυριακάτικης Αγοράς, σε στεγασμένο χώρο με ενεργειακή αυτονομία, έχει πολλαπλά οφέλη να προσφέρει στον ορεινό Δήμο, συμβάλλοντας στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Ένα τέτοιο έργο δίνει προστιθέμενη αξία στην περιοχή και μπορεί με τη λειτουργία του να συμβάλει στην πρόοδο και ευημερία των δημοτών του Οροπεδίου», τόνισε ο κ. Τομαρόπουλος.

Όπως είπε, κατά την επιτόπια επίσκεψη στην έκταση η οποία προτείνεται ως τόπος κατασκευής της Κλειστής Αγοράς, διαπιστώθηκε ότι η επιφάνεια είναι επαρκής, έχει τις προδιαγραφές που χρειάζονται, είναι δίπλα σε δρόμο. Η Κλειστή Αγορά μπορεί να πλαισιωθεί με παιδότοπο, παιδική χαρά, αναψυκτήριο.

Όπως ανέφεραν οι κ. Αθανασάκης και Τομαρόπουλος, η εγκατάσταση θα είναι αυτοδύναμη ενεργειακά, διότι στη στέγη θα γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Με την παραγόμενη ενέργεια, θα καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες της Κλειστής Αγοράς και η επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια θα μπορεί να αξιοποιείται από το Δήμο για την κάλυψη επιπλέον αναγκών.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ