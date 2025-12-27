Σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της κρητικής υπαίθρου, η ανάγκη για μια ριζική αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής αναδεικνύεται ως το μοναδικό «ανάχωμα» απέναντι στην ερήμωση των χωριών μας. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την τοποθέτηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, Σταύρου Τζεδάκη, στο περιφερειακό συμβούλιο, αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα που δείχνει πως ο πρωτογενής τομέας στο νησί παλεύει ανάμεσα σε δομικές στρεβλώσεις, την κλιματική απειλή της λειψυδρίας και μια γραφειοκρατική ακαμψία που συχνά «τιμωρεί» την κρητική παραγωγή.

Το κυρίαρχο ζήτημα που θέτει η Περιφέρεια Κρήτης αφορά τις ανισότητες στις άμεσες ενισχύσεις. Είναι παράλογο, διαμηνύουν οι τοπικοί φορείς, οι δενδρώδεις καλλιέργειες όπως η ελιά και το αμπέλι να εξισώνονται στην επιδότηση με τις αροτραίες καλλιέργειες. Η προσφορά τους στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη, ωστόσο η επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) πρέπει να διορθώσει αυτή την αδικία.

Η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 25% της γης στην Κρήτη, όμως βλέπουμε ελαιώνες να εγκαταλείπονται. «Το επιχείρημα ότι ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να αποζημιώσει το φυτικό κεφάλαιο επειδή ο αριθμός των ελαιόδεντρων είναι «τεράστιος» δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτό», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης. Η πρόταση που καταθέτει είναι σαφής: το ελαιόλαδο πρέπει να υπαχθεί σε ένα ειδικό καθεστώς προστασίας και ενίσχυσης. «Σε μια καλή χρονιά, τα έσοδα από το λάδι στην Κρήτη αγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, συνεπώς πρόκειται για έναν πλούτο που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε», επεσήμανε ο Σταύρος Τζεδάκης.

Κτηνοτροφία: Από την τεχνική λύση στα διαχειριστικά σχέδια

Στον τομέα της κτηνοτροφίας, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα των περικοπών λόγω των δασικών χαρτών.

Με το 60% των βοσκήσιμων γαιών να χαρακτηρίζονται δασικές, οι παραγωγοί βλέπουν τις ενισχύσεις τους να συρρικνώνονται. Η Περιφέρεια Κρήτης πήρε την πρωτοβουλία από το 2021 να προχωρήσει στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, ώστε να αποτυπωθούν οι πραγματικές εκτάσεις -περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα επιλέξιμης γης- και να σταματήσει η ομηρία των κτηνοτρόφων από τις λεγόμενες «τεχνικές λύσεις».

Στόχος είναι να στηριχθεί ο πραγματικός παραγωγός, αυτός που μένει στο χωριό και παράγει, γιατί χωρίς αυτόν δεν υπάρχει μέλλον για την ενδοχώρα.

Ενεργειακή αυτονομία και νερό: Τα «κλειδιά» της επιβίωσης

Δεν μπορεί όμως να υπάρξει παραγωγή χωρίς νερό και χωρίς διαχειρίσιμο κόστος ενέργειας.

Η Περιφέρεια υπογραμμίζει την ανάγκη για στρατηγική αξιοποίηση του Β’ Πυλώνα της ΚΑΠ για έργα υποδομής. Το παράδοξο που βιώνουμε σήμερα είναι να υπάρχουν έτοιμες μελέτες για ενεργειακές κοινότητες από τους ΤΟΕΒ της Κρήτης και να μην δίνονται όροι σύνδεσης στο δίκτυο, την ώρα που «μεγάλοι παίκτες» της αγοράς καταλαμβάνουν όλο τον ηλεκτρικό χώρο.

Η διεκδίκηση είναι κάθετη: προτεραιότητα στην ενέργεια για τους παραγωγούς, ώστε να μειωθεί το κόστος άντλησης και παραγωγής.

Μια ενιαία πρόταση για την Κρήτη

Η στρατηγική για την επόμενη μέρα περιλαμβάνει πρώτα την Πιστοποίηση Προϊόντων με τη σύνδεση της παραγωγής με τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό και την αξία της κρητικής δίαιτας.

Την βιώσιμη Φυτοπροστασία. Με μείωση φαρμάκων σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα για προϊόντα υψηλής αξίας και σεβασμό στο περιβάλλον.

Τη διεκδίκηση στο κόστος Παραγωγής με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στις αποζημιώσεις (π.χ. πανώλη), όπου η Κρήτη, παρά τα αυστηρά προληπτικά μέτρα που έλαβε, δεν πρέπει να αδικηθεί στις ενισχύσεις.

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από διαβούλευση με δήμους, συνεταιρισμούς και την επιστημονική κοινότητα, θα διαμορφώσει μια ενιαία πρόταση. Δεν πρόκειται απλώς για οικονομικά αιτήματα, αλλά για ένα σχέδιο επιβίωσης. «Αν δεν διασφαλίσουμε νερό, ενέργεια και δίκαιες επιδοτήσεις, η παραγωγική Κρήτη θα αποτελεί σύντομα παρελθόν. Και αυτό είναι κάτι που ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε η εθνική οικονομία μπορούν να επιτρέψουν», επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ