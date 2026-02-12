Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια στα προϊόντα πρώτης ανάγκης πιέζει όλο και περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά, η Lidl Ελλάς βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο πλευρό των καταναλωτών. Με κεντρικό μήνυμα «Το πιο οικονομικό καρότσι γιατί αξίζει», η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να προσφέρει ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας–τιμής, με σημαντική διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, η ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών IWD προχώρησε σε αγορά και σύγκριση 40 βασικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης μεταξύ της Lidl Ελλάς και άλλης μεγάλης αλυσίδας super market. Η έρευνα ανέδειξε σαφώς ότι το συνολικό κόστος του καροτσιού στα Lidl είναι σημαντικά χαμηλότερο, με τον καταναλωτή να εξοικονομεί έως και 12,75€, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στην ποιότητα των προϊόντων.

«Στη Lidl Ελλάς εργαζόμαστε καθημερινά για να διασφαλίζουμε ότι κάθε οικογένεια μπορεί να κάνει τις αγορές της χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Η σημερινή συγκυρία απαιτεί συνέπεια, διαφάνεια και πραγματική στήριξη προς τον καταναλωτή. Η διαφορά των τιμών που προέκυψε από την ανεξάρτητη έρευνα επιβεβαιώνει ότι προσφέρουμε το πιο οικονομικό καρότσι της αγοράς – και αυτό δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί το αξίζουν οι πελάτες μας.», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμη μια χρονιά τον λόγο που αναγνωρίζεται ως No.1 στη σχέση ποιότητας–τιμής. Για την περίοδο 2025–2026, έχει λάβει την διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση Best Buy Award, βάσει της ανεξάρτητης έρευνας του οργανισμού ICERTIAS, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Μάιο του 2025.

Με σταθερό βλέμμα στο μέλλον, η Lidl Ελλάς παραμένει αφοσιωμένη στο να κρατά τις τιμές χαμηλά και τις εβδομαδιαίες αγορές προσιτές για κάθε νοικοκυριό. Με αδιαπραγμάτευτες αρχές τη διαφάνεια και τη σχέση ποιότητας–τιμής, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι το πιο οικονομικό καρότσι βρίσκεται στη Lidl.