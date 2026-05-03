Κορυφώνεται τη Κυριακή 03/05 η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με χιόνια μέχρι τα βουνά της Κρήτης και πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, επισημαίνει ο μετεωρολόγος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος.
Πόσο ακραία είναι για την εποχή η εισβολή αυτή;
Στο χάρτη που παραθέτουμε (Πηγή: www.polarwx.com) δίνεται η κατανομή της θερμοκρασίας στο επίπεδο των περίπου 1500 μέτρων πάνω από τη επιφάνεια, ένα επίπεδο που βοηθά να παρακολουθούμε την πορεία των ψυχρών (και θερμών) αερίων μαζών.
Η περιοχή με μπλε σκίαση υποδηλώνει τις περιοχές όπου οι ψυχρές αέριες μάζες είναι εξαιρετικά σπάνιες για την εποχή, ενώ υπάρχει και μια περιοχή νοτιοανατολικά της Αττικής με μωβ χρώμα (η περιοχή σημειώνεται με ένα μικρό κύκλο), όπου η σημερινή θερμοκρασία είναι η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες (record low), αποτελεί δηλαδή απόλυτο ρεκόρ.
Από την άλλη εβδομάδα η άνοιξη επιστρέφει δριμύτατη!