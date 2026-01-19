Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου παρέλαβε ένα νέο υπηρεσιακό όχημα, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Πρόκειται για ημιφορτηγό όχημα 4×4 τύπου pick-up KGM Musso Grand PRO, εξοπλισμένο με λεπίδα εκχιονισμού, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων και στη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: “Συνεχίζουμε για την βελτίωση της καθημερινότητας και για την ασφάλεια δημοτών και επισκεπτών”.