Κάποιοι πανηγυρίζουν για τα 10 χρόνια Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι οι πολίτες του Λασιθίου τρώνε κουτόχορτο. Είναι οξύμωρο ο τοπικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζει την ώρα που ο νομός Λασιθίου βρίσκεται υπό διάλυση σε όλους τους τομείς. Είναι οξύμωρο να αναφέρεται σε πρόσφατη κομματική εκδήλωση από την Ιεράπετρα στο τμήμα Αγίου Νικολάου – Νεάπολης, την ίδια στιγμή που τα υπόλοιπα κρίσιμα κομμάτια του ΒΟΑΚ στον νομό έχουν μπει στα συρτάρια.

Το Λασίθι, δυστυχώς, βρίσκεται στο περιθώριο, με τις υποδομές να απαξιώνονται, τη δημόσια υγεία να καταρρέει, την αγροτική παραγωγή να εγκαταλείπεται και τη νέα γενιά να αναγκάζεται να φύγει. Αντί για ουσιαστικές λύσεις και δίκαιη ανάπτυξη, βλέπουμε επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς και αποσπασματικές εξαγγελίες χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς εγγυήσεις υλοποίησης.

Οι πολίτες του Λασιθίου δεν ζητούν χάρες· ζητούν ισοτιμία, σοβαρό σχεδιασμό και έργα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Και σίγουρα δεν ξεγελιούνται από φιέστες και κομματικές κορώνες, όταν η καθημερινότητά τους γίνεται όλο και δυσκολότερη.

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε να σταματά εκεί που τελειώνουν οι κάμερες. Το Λασίθι αξίζει περισσότερα από υποσχέσεις και πανηγυρισμούς πάνω στα ερείπια.

Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου