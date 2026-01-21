Τον χειμώνα οι άσχημες καιρικές συνθήκες μπορούν να φέρουν τους οδηγούς στα όριά τους, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες, η κακή ορατότητα και η ολισθηρότητα του δρόμου προκαλούν υψηλό κίνδυνο απώλειας του ελέγχου του οχήματος, με αύξηση των πιθανοτήτων για ατύχημα.

Σε τέτοιες συνθήκες, αλλά κυρίως σε συνθήκες παγετού ή χιονιού θα πρέπει τα ελαστικά να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ο έλεγχος του πέλματος για φθορά είναι επιτακτικός και σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι φθαρμένα θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Στις περισσότερες χώρες, το νόμιμο όριο για το βάθος πέλματος στα ελαστικά είναι 1,6 mm. Με δεδομένο ότι η ασφαλής οδήγηση σε βρεγμένες και χιονισμένες επιφάνειες επηρεάζεται από το βάθος, τη σχεδίαση και την ελαστική σύνθεση του πέλματος των ελαστικών, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ένα καλό ελαστικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε βρεγμένους ή χιονισμένους δρόμους η απόδοση πέδησης μειώνεται σταδιακά με χαμηλότερα βάθη πέλματος, ενώ σε βρεγμένους δρόμους υπάρχει επιπλέον αυξημένος κίνδυνος υδρολίσθησης.

Ο οδηγός πρέπει να ελέγχει τα ελαστικά του, να μειώνει την ταχύτητα σε βρεγμένους και χιονισμένους δρόμους και να προγραμματίσει την αντικατάστασή τους με την πρώτη ευκαιρία σε περίπτωση που τα ελαστικά δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει την τοποθέτηση χειμερινών ή όλων των εποχών ελαστικά αν ο τόπος διαμονής του είναι σε μεγάλο υψόμετρο. Είναι γνωστό ότι τα συγκεκριμένα ελαστικά διαθέτουν ειδικό σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο και χρησιμοποιούν ένα μοναδικό μείγμα καουτσούκ που παραμένει εύκαμπτο σε κρύες και υγρές συνθήκες. Ελαστικά πιστοποιημένα με σύμβολο νιφάδα χιονιού βουνού τριών κορυφών στο πλευρικό τοίχωμα είναι αυτά που πρέπει να αποκτήσει.

Πριν την οδήγηση σε δρόμους που έχουν χιόνι ο οδηγός θα πρέπει να μελετάει τη διαδρομή και να δώσει αρκετό χρόνο για να φτάσει στον προορισμό του. Οφείλει να καθαρίσει όλο το χιόνι από τα παράθυρα, τους καθρέφτες, τα φώτα και την οροφή του αυτοκινήτου. Η οδήγηση με χιόνι στο αυτοκίνητο είναι επικίνδυνη και δυνητικά αποτελεί παραβίαση του νόμου. Ο οδηγός καλό είναι να συμπληρώσει αντιψυκτικό νερό στο δοχείο παρμπρίζ ώστε να μην παγώνει στο τζάμι. Το εσωτερικό του παρμπρίζ θα χρειαστεί επίσης ξεθάμπωμα. Είναι παράνομο για έναν οδηγό να μην έχει πλήρη ορατότητα όταν βρίσκεται εν κινήσει. Το ρεζερβουάρ θα πρέπει να είναι γεμάτο, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι θα συναντήσει στο δρόμο, αν θα πρέπει να κάνει παράκαμψη ή να μείνει ακινητοποιημένος. Γυαλιά ηλίου μπορούν να μειώσουν τη λάμψη του χειμερινού ήλιου. Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένο, με αποθηκευμένο τον αριθμό ενός παρόχου βλάβης. Στον αποθηκευτικό χώρο πρέπει να υπάρχει ένα κιτ έκτακτης ανάγκης με τρόφιμα, ποτά, ένα φακό και επιπλέον ρούχα. Επίσης οφείλει να έχει ένα γιλέκο υψηλής ορατότητας, ένα προειδοποιητικό τρίγωνο και ένα κιτ πρώτων βοηθειών. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει στεγνά ρούχα και άνετα παπούτσια όταν οδηγεί.

Κατά την οδήγηση, ο οδηγός θα πρέπει να είναι προσεκτικός και ήρεμος. Ο χρυσός κανόνας είναι ότι όλα τα εργαλεία ελέγχου στο όχημα, συμπεριλαμβανομένων των φρένων, του συστήματος διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της αλλαγής ταχυτήτων, πρέπει να λειτουργούν αργά και ομαλά. Η επιτάχυνση να γίνεται χρησιμοποιώντας χαμηλές στροφές στον κινητήρα, ενώ οι αλλαγές να γίνονται στην υψηλότερη ταχύτητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όμως η ταχύτητα κίνησης θα πρέπει να είναι μικρή, ενώ η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα πρέπει να είναι μεγάλη, ειδικά σε συνθήκες βροχής, πάγου και χιονιού. Κατά την εκκίνηση ή την αναρρίχηση σε λόφους, ο οδηγός πρέπει να έχει πολύ χώρο μπροστά του για να μπορεί να έχει σταθερή ταχύτητα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ταχύτητα ή επιτάχυνση. Στην κατηφόρα η ταχύτητα πρέπει να είναι μικρή για να αποφύγει ο οδηγός να πατήσει φρένο. Στο φρενάρισμα θα πρέπει να κατεβάζει και την ταχύτητα στον κινητήρα. Πάντα τα φρένα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απαλά.

Ο οδηγός όταν πλησιάζει σε μια στροφή, οφείλει να φρενάρει πριν αρχίσει να στρίβει το τιμόνι. Εάν το αυτοκίνητο χάνει το κράτημά του, δεν χρειάζεται πανικός. Η καλύτερη ενέργεια είναι να αφήσει λίγο το γκάζι και οι τροχοί να παραμείνουν στραμμένοι προς την κατεύθυνση που αρχικά ήθελε να πάει ο οδηγός. Εάν το αυτοκίνητο αρχίσει να γλιστρά, επίσης δεν χρειάζεται πανικός. Εάν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ολισθαίνει για παράδειγμα προς τα αριστερά, τότε θα πρέπει να κατευθυνθείτε προς τα αριστερά στρίβοντας το τιμόνι προς αυτή την κατεύθυνση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να απομακρύνει τα χέρια από το τιμόνι ή να πατήσει αμέσως φρένο. Τέλος, όταν η οδήγηση γίνεται σε πυκνό χιόνι, πρέπει στα παλιά κυρίως αυτοκίνητα (στα σύγχρονα οι προβολείς είναι αναμμένοι συνέχεια) να είναι αναμμένοι οι προβολείς. Εάν η ορατότητα πέσει κάτω από τα 100 μέτρα, ο οδηγός πρέπει να ανάψει και τα φώτα ομίχλης όταν αυτά υπάρχουν.