Στήριξη του Επιμελητηρίου Λασιθίου στους αγρότες και κτηνοτρόφους του τόπου μας

08/12/2025
by ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
08/12/2025
in Λασίθι
Το Επιμελητήριο Λασιθίου εκφράζει τη στήριξη και την αλληλεγγύη του στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας, οι οποίοι βιώνουν μια παρατεταμένη και ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης που πλήττει τον πρωτογενή τομέα.

Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του εισοδήματός τους δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά, στην εμπορική κίνηση και στη συνολική κατανάλωση, επηρεάζοντας άμεσα τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά και συσσωρευμένα προβλήματα, όπως:

  • Το υπέρογκο κόστος παραγωγής (ενέργεια, καύσιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα, αγροεφόδια),
  • Οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους, που συχνά δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής,
  • Οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στις επιδοτήσεις,
  • Οι ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή,
  • Η έλλειψη εργατικών χεριών,
  • Η δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση,
  • Το αυξημένο φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος,
  • Η έλλειψη επαρκών υποδομών και ουσιαστικής στήριξης της παραγωγής.
  • Οι σοβαρές δυσκολίες από την ανομβρία

Το Επιμελητήριο Λασιθίου θεωρεί αυτονόητο ότι απαιτούνται άμεσες, ουσιαστικές και στοχευμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη διασφάλιση δίκαιων τιμών για τα προϊόντα και τη θωράκιση του αγροτικού κόσμου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του Λασιθίου, γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει τοπική οικονομία, δεν υπάρχει μέλλον για την περιφέρεια.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Add New Playlist

