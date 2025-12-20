Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, καθώς και στους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Ηρακλείου, για τη σημαντική επιτυχία που σημείωσαν το βράδυ της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου 2025 στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων και στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, χρηματικού ποσού, καθώς και οχήματος που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά τους.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μία περίοδο όπου η εγκληματικότητα στον Νομό Λασιθίου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, με σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών, παραβατικότητας και οργανωμένου εγκλήματος να απασχολούν συχνά τις αστυνομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, προστίθεται σε μια σειρά σημαντικών επιτυχιών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου το τελευταίο εξάμηνο, όπως η σύλληψη δύο ημεδαπών για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ( 8 δενδρύλλια κάνναβης, 1 κιλό και 393,7 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά, εξαρτήματα εξοπλισμού υδροπονικής κάνναβης ), η σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ( 87 αυτοσχέδιες συσκευασίες ( φιξάκια ) με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 91,20 γραμμαρίων και 674 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 2 ζυγαριές ), η σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις παράνομης οπλοκατοχής και κατοχής ναρκωτικών ουσιών ( 1 πιστόλι, 2 περίστροφα, 5 κυνηγετικά όπλα, 4 γεμιστήρες, 211 φυσίγγια , 124,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 7 μαχαίρια, 1 ξίφος ), η σύλληψη δύο ημεδαπών και ενός ανήλικου αλλοδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ( 230,8 γραμμάρια κάνναβης και 2 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης ), η σύλληψη τριών ημεδαπών για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει:

τον υψηλό επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αστυνομικών,

την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών,

αλλά και το γεγονός ότι οι αστυνομικοί του Λασιθίου, παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, υπερβαίνοντας πολλές φορές τα όρια των δυνατοτήτων τους.

Οι συνάδελφοί μας δίνουν έναν διαρκή και δύσκολο αγώνα απέναντι στη μάστιγα των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, προστατεύοντας την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τη νεολαία μας, συχνά με αυξημένο φόρτο εργασίας και σε συνθήκες πίεσης.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των συναδέλφων μας και επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά την επιτακτική ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού με προσωπικό και υλικοτεχνικά μέσα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ο αγώνας κατά της εγκληματικότητας είναι συνεχής και οι αστυνομικοί του Λασιθίου αποδεικνύουν καθημερινά ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με αίσθημα ευθύνης, αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος