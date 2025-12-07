Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λασιθίου εκφράζει την πλήρη στήριξή της στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και στους μελισσοκόμους, που για ακόμη μία φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εκρηκτική και αδιέξοδη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.

Οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, το υψηλό κόστος παραγωγής, τα συνεχή σκάνδαλα που ταλανίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με χιλιάδες παραγωγούς να μην λαμβάνουν τις ενισχύσεις τους και με μόνο 363 εκατ. ευρώ να έχουν πιστωθεί αντί για τα 580 εκατ. ευρώ της Βασικής Ενίσχυσης, δηλαδή 217 εκατ. λιγότερα από τα δικαιούμενα, καθώς και η παντελής έλλειψη ουσιαστικής κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη της μικρομεσαίας αγροτιάς, έχουν οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες παραγωγούς. Χιλιάδες δικαιούχοι δεν είδαν ούτε ένα ευρώ λόγω «τεχνικών προβλημάτων», ενώ την ίδια στιγμή ο ΕΛΓΑ προχωρά σε αυτόματες χρεώσεις.

Καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει επιτέλους τις φωνές των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την ελληνική παραγωγή και να δώσει άμεσες λύσεις. Στηρίζουμε τα αιτήματα του αγροτικού κινήματος, τα οποία αποτελούν όρους επιβίωσης:

Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων.

Μείωση του κόστους παραγωγής και μόνιμα μέτρα στήριξης για χιλιάδες παραγωγούς που κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα.

Νέος κανονισμός ΕΛΓΑ που θα αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

Σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή, με ακατάσχετες ενισχύσεις για όσους είναι πραγματικοί παραγωγοί.

Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες και ΔΕΗ.

Θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή για όλα τα αγροτικά εισοδήματα.

Τα κλεμμένα χρήματα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιστραφούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών και πλήρης διαφάνεια.

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι της Κρήτης δεν είναι μόνο πυλώνας της οικονομίας, είναι άνθρωποι που αξίζουν σεβασμό, δικαιοσύνη και προοπτική. Θα πρέπει επιτέλους η Κρήτη να ενταχθεί στη νησιωτική Ελλάδα ώστε και οι κτηνοτρόφοι να αποκτήσουν την οικονομική στήριξη που έχουν οι συνάδελφοι τους σε όλα τα νησιά της χώρας. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει χρονοδιάγραμμα για τις οφειλές του μεταφορικού ισοδύναμου για όσους αγρότες δεν έχουν λάβει χρήματα από το 2022 μέχρι και σήμερα, αλλά και για την αποκατάσταση των αδικιών από τις οικονομικές ενισχύσεις, καθώς πολλές ελαιοκομικές περιοχές εξαρτώνται απόλυτα από το αγροτικό εισόδημα. Παράλληλα, η κυβέρνηση οφείλει να εντάξει τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Οι παραγωγοί θερμοκηπιακής ντομάτας και πιπεριάς που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από την ίωση της καστανής ρυτίδωσης μάταια περιμένουν να πληροφορηθούν τις διαδικασίες για την οικονομική αποζημίωση τους. Όπως περιμένουν να πληροφορηθούν την έναρξη των εργασιών για τα συνοδά έργα του φράγματος Μπραμιανών, αλλά και την επανεκκίνηση των εργασιών για την προσαγωγό διώρυγα του Μύρτους (έργο που σχεδιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), που έχει σταματήσει με ευθύνη της κυβέρνησης της Ν.Δ. Παράλληλα, οι μελισσοκόμοι του Λασιθίου, ακόμη περιμένουν την οικονομική αποζημίωση τους για την μεγάλη μείωση στην παραγωγή που έχουν υποστεί λόγω ξηρασίας.

Δυστυχώς, μάταια περιμένουν οι αγρότες να ακούσουν ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση για τις παράνομες ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων καθώς και τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, χωρίς δασμούς και ελέγχους, που καταστρέφουν ουσιαστικά τη γεωργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως μάταια περιμένουν να ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης εργατών γης, που η ίδια η κυβέρνηση της Ν.Δ. δημιούργησε λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας μετάκλησης, υποκύπτοντας στην ακροδεξιά. Και προφανώς οι αγρότες μας δεν θα ακούσουν λέξη από τα κυβερνητικά χείλη για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και την κατάσχεση αγροτικής γης.

Ο αγώνας των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων είναι δίκαιος. Είναι αγώνας για την ίδια την επιβίωση της υπαίθρου.

06-12-2025

Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Λασιθίου