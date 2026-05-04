Συνάντηση εργασίας της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρίας Κοζυράκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα με στελέχη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης. Συμμετείχαν ο προϊστάμενος ΠΥΤ Κρήτης κ. Γ. Αλεξάκης, η προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων – Επαγγελματιών κ. Στ. Σταβέλα και η υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης κ. Ε. Τιμοθεάτου, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η προγραμματισμένη συζήτηση αφορούσε σε θέματα ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, θέματα συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, την προώθηση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος σε τοπικό επίπεδο καθώς και σε ειδικότερα θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχειακών μονάδων εντός και εκτός οικισμών.

Σε θέματα ειδικού τοπικού ενδιαφέροντος, συμφωνήθηκαν από κοινού ενέργειες των δύο Υπηρεσιών και επιπλέον, συνεννόηση και δραστηριοποίηση με τα συναρμόδια Υπουργεία, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Τουρισμού.