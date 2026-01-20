Σύμφωνα με δελτίο αναγγελίας θυελλωδών της Ε.Μ.Υ./ΕΜΚ 20-01-2026/1600UTC Α.Α. 070/2026 θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 21/04 UTC ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΑΠΟ 20/22 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 21/04 UTC ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 21.30 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 21/04 UTC ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 9 Η 10 ΚΑΙ ΑΠΟ 21/01 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.30 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 21/04 UTC ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 20/22 UTC ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΠΟ 20/22 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 21/04 UTC ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 28.00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 21/04 UTC ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 20/22 UTC ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8