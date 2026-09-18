Οι επιχορηγήσεις του Δήμου προς σωματεία – συλλόγους υπερβαίνουν ήδη τις 80.000 ευρώ, ποσό που κινείται πολύ υψηλά σε σχέση με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Δήμου. Αυτό τόνισε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης, εξηγώντας ότι το σύνολο των επιτρεπόμενων επιχορηγήσεων προς σωματεία αντιστοιχεί ως ποσόστωση προς τα έσοδα του Δήμου.

Eπιχορήγηση προς το Σύλλογο Φίλων Δημοτικής Χορωδίας Αγίου Νικολάου ύψους 17.000 (ζητά 22.000 ευρώ) ενέκρινε, κατά πλειοψηφία (18 ναι, 2 όχι), το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, όπως ήταν και η αρχική εισήγηση και αντίστοιχη εγγραφή κονδυλίου στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου. Πέρυσι η επιχορήγηση προς το Σύλλογο αυξήθηκε από 15 σε 17 χιλιάδες.

Οι ανάγκες της Δημοτικής Χορωδίας είναι περισσότερες και όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος του Συλλόγου Πόπη Γεροντή προσδοκούσε μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση, με δεδομένο ότι οι φετινές εμφανίσεις της Χορωδίας θα είναι πιο δύσκολες και απαιτητικές… Η επιχορήγηση που λαμβάνει κάθε χρόνο από το Δήμο δεν φτάνει για να καλύπτει τις δαπάνες της Χορωδίας, είπε η κ. Γεροντή, όπως και πέρυσι που έλαβε πάλι 17.000 ευρώ και αποδείχθηκε μη επαρκές.

Ο Δήμαρχος Μ. Μενεγάκης πρότεινε να ληφθεί απόφαση κατά την εισήγηση, γιατί η αύξηση του ποσού θα είναι δύσκολη αφού θα απαιτηθεί τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου. Ακόμη και αν εγκρίνονταν ένα επιπλέον ποσό, γι ‘ αυτό θα έπρεπε να γίνει νέα τροποποίηση του Προϋπολογισμού, η έγκριση του οποίου θα ερχόταν περί τα τέλη Νοεμβρίου, άρα άμεση είσπραξη των χρημάτων δεν θα μπορούσε ο Σύλλογος να κάνει πριν από τα τέλη του έτους, είπε.

Παρέπεμψε την εκπρόσωπο του Συλλόγου στους Αντιδημάρχους Πολιτισμού και Εσόδων, να συζητήσουν ενδεχόμενη αύξηση κατά τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, αλλά χωρίς εγγύηση ότι θα μπορέσει να ενταχθεί στον τρέχοντα Προϋπολογισμό ή στον Προϋπολογισμό του 2027.

Την αύξηση της επιχορήγησης προς το Σύλλογο τουλάχιστον στις 20.000 πρότεινε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκης, τονίζοντας το σημαντικό έργο που παράγει η Δημοτική Χορωδία που αποτελεί ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο του Δήμου μας. Ψήφισε το προταθέν από την Οικονομική Υπηρεσία ποσό των 17.000 ευρώ αλλά παράλληλα πρότεινε την εγγραφή πρόσθετου ποσού ώστε με την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού να το εισπράξει ο Σύλλογος μέχρι τέλος του έτους. Ζήτησε δέσμευση από τη δημοτική αρχή, από τώρα, ότι την επόμενη χρονιά ο Δήμος θα χορηγήσει το ζητούμενο κονδύλι.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης πρότεινε επίσης την αύξηση του χορηγούμενου ποσού προς τη Δημοτική Χορωδία τουλάχιστον στις 22.000 ευρώ, δεδομένου ότι τα δημοτικά πολιτιστικά σχήματα εξελίσσονται και αναπτύσσονται διαρκώς, αυξάνοντας και τις ανάγκες τους. Επεσήμανε δε ότι τα δημοτικά πολιτιστικά σχήματα (Φιλαρμονικές, Χορωδίες) πρέπει να τυγχάνουν ενισχυτικής επιχορήγησης σε σύγκριση με τα υπόλοιπα σωματεία, αντίστοιχες των πραγματικών αναγκών τους.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γ. Φιλιππάκης συντάχθηκε με τους άλλους δύο της μειοψηφίας, ζητώντας και από πλευράς του την αύξηση της επιχορήγησης στις 22.000 ευρώ.

Η κ. Δέσπω Καρνιαδάκη πρότεινε 22.000 ευρώ, τονίζοντας ότι η Μικτή Δημοτική Χορωδία έχει υποβάλει αντίστοιχο κοστολογημένο πρόγραμμα στο ύψος αυτό, προτείνοντας να χορηγηθεί…

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Καμινογιαννάκης δήλωσε ότι η Δημοτική Χορωδία προσφέρει σημαντικό πολιτιστικό έργο και αξίζει επιχορήγηση και πάνω από τις 22.000 ευρώ, προτείνοντας στη φάση αυτή να εγκρίνει τις 17.000 και με νέο αίτημά του ο Σύλλογος να επανέλθει για να εγκριθεί σε επόμενη τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Ο Δήμαρχος κλείνοντας είπε ότι είναι εύλογο να ενισχυθεί με επιπλέον χρηματοδότηση ο Σύλλογος και θα εξεταστεί αν μπορεί να βρεθεί άλλος τρόπος για την ενίσχυση του, προτείνοντας να εξετάσει και από πλευράς του τη διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων για την οικονομική ενίσχυσή του. Και διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκ των προτέρων δέσμευση για επιχορήγηση του συμπληρωματικού ποσού. Από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει συνεργασία ώστε να εξεταστεί η δρομολόγηση ενδεχόμενης χορήγησης του συμπληρωματικού ποσού, κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ