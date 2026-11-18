Η Μισέλ, μια καλοσυνάτη γιαγιά που απολαμβάνει την ήρεμη ζωή της σε ένα γραφικό χωριό της Γαλλίας, φιλοξενεί τον εγγονό της στις φθινοπωρινές διακοπές. Όμως, μετά από μια εκδρομή στη φύση και ένα δείπνο με μανιτάρια, ένα απρόσμενο περιστατικό ανατρέπει την καθημερινότητά της και γεννά ερωτήματα και υποψίες. Μια βραβευμένη ταινία του Φρανσουά Οζόν που συνδυάζει το οικογενειακό δράμα με το μυστήριο και το θρίλερ, αποκαλύπτοντας τις περίπλοκες σχέσεις και τις αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης!

Κατάλληλο άνω των 12 ετών