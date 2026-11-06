Σε μια νέα, σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της ασφάλειας και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ, κατόπιν απόφασης της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η χρηματοδοτική πρωτοβουλία, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026–2030, αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, με προτεραιότητα τη δομική ασφάλεια, τη λειτουργική αναβάθμιση και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και εργασίας.

Η νέα πρόσκληση αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με τη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Κατά τη συνάντηση της Σοφίας Ζαχαράκη με τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Νεκτάριο Παπαδογιάννη, στις 8 Οκτωβρίου 2026, είχαν τεθεί οι ανάγκες για εκτεταμένες παρεμβάσεις ασφάλειας, συντήρησης και ανακαίνισης, καθώς και η δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης ώριμων προτάσεων ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Με τη νέα απόφαση, η δυνατότητα αυτή αποκτά συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης των προτεινόμενων έργων.

Οι παρεμβάσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες:

Ελέγχους ασφάλειας και αξιολόγηση των υποδομών: Εκπόνηση μελετών και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον έλεγχο της κατάστασης και της ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΜΕΠΑ.

Εκπόνηση μελετών και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον έλεγχο της κατάστασης και της ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΜΕΠΑ. Ριζική ανακαίνιση του κτιρίου Κ12 στο Ηράκλειο: Εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου. Αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα Περιβόλια Ρεθύμνου: Εργασίες βαριάς συντήρησης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του Πανεπιστημίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πυρασφάλεια, στη σεισμική επάρκεια όπου απαιτείται, στην ενεργειακή απόδοση και στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν τόσο στην αντιμετώπιση υφιστάμενων αναγκών όσο και στη μακροχρόνια προστασία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, με άμεσο όφελος για τους φοιτητές, τους διδάσκοντες, τους ερευνητές και το διοικητικό προσωπικό.

Συνεχής ενίσχυση του ΕΛΜΕΠΑ και των δημόσιων πανεπιστημίων

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, τη φοιτητική καθημερινότητα και τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων.

Ήδη, τον Ιούνιο του 2026, το Υπουργείο είχε προβλέψει χρηματοδότηση 6 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος ύψους 115,85 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων πανεπιστημίων και της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά την περίοδο 2026–2030.

Είχε προηγηθεί, τον Ιούλιο του 2025, χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ, με απόφαση της Σοφίας Ζαχαράκη, για παρεμβάσεις τεχνικής συντήρησης, επισκευών και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ.

Η πρόσκληση των επιπλέον 5,5 εκατ. ευρώ αφορά διακριτές, μεγαλύτερης κλίμακας παρεμβάσεις και συμπληρώνει τον σχεδιασμό για τη συστηματική αντιμετώπιση των αναγκών του Ιδρύματος.

Με τον τρόπο αυτό, η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου αποκτά συνέχεια και συγκεκριμένο περιεχόμενο, μέσα από έργα που προστατεύουν τις υποδομές του, ενισχύουν το ακαδημαϊκό έργο και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η διαδικασία υλοποίησης

Η πρόσκληση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2026–2030.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία την 29η Φεβρουαρίου 2028, ενώ η επιλεξιμότητα των δαπανών εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η χρηματοδότηση των επιμέρους έργων θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή και αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων και την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων ένταξης.

Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη

«Η ποιότητα ενός δημόσιου πανεπιστημίου αποτυπώνεται τόσο στο επίπεδο των σπουδών και της έρευνάς του όσο και στις συνθήκες μέσα στις οποίες σπουδάζουν οι φοιτητές, διδάσκουν οι καθηγητές και εργάζονται οι άνθρωποί του. Η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο.

Τον Οκτώβριο, στη συνάντησή μου με τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, συζητήσαμε συγκεκριμένες ανάγκες και ώριμες προτάσεις. Σήμερα, με τη νέα πρόσκληση των 5,5 εκατ. ευρώ, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αντιμετώπισή τους, με παρεμβάσεις στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο.

Η πρωτοβουλία αυτή προστίθεται στα 6 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη προβλεφθεί για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών του Ιδρύματος την περίοδο 2026–2030.

Θέλουμε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές και έρευνα και να ενισχύει τη θέση της Κρήτης στον ακαδημαϊκό χάρτη. Στηρίζουμε σταθερά τα δημόσια πανεπιστήμιά μας, με συγκεκριμένους πόρους, στενή συνεργασία με τις διοικήσεις τους και προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας».