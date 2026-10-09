Κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα – Ξεκινούν οι έλεγχοι για την οσμή του αερίου

Κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα – Ξεκινούν οι έλεγχοι για την οσμή του αερίου

09/10/2026
Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Προβάδισμα στον Μπολσονάρου έναντι του Λούλα δίνει δημοσκόπηση

Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Προβάδισμα στον Μπολσονάρου έναντι του Λούλα δίνει δημοσκόπηση

09/10/2026
Φίλιππος Καμπούρης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών αναλήψεις και τραπεζικές θυρίδες – Οι διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος

Φίλιππος Καμπούρης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών αναλήψεις και τραπεζικές θυρίδες – Οι διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος

09/10/2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09-10-2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09-10-2026

09/10/2026
Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία

Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία

08/10/2026
Ξεκίνησε η αποκατάσταση των ζημιών στην είσοδο του Γραφείου Πληροφοριών

Ξεκίνησε η αποκατάσταση των ζημιών στην είσοδο του Γραφείου Πληροφοριών

08/10/2026
Αυτοψία στα έργα των ασφαλτοστρώσεων από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Αυτοψία στα έργα των ασφαλτοστρώσεων από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

08/10/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα – Ξεκινούν οι έλεγχοι για την οσμή του αερίου

by anatolh kim
09/10/2026
in Ελλάδα, Ρεπορτάζ
Share on FacebookShare on Twitter
Μπορεί να ήταν εκτός Ημερησίας Διάταξης, αλλά κυριάρχησε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων, την Πέμπτη 8/10, το ζήτημα της οσμής αερίου στις σχολικές μονάδες της Γκράβας και φυσικά το κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στην αίθουσα είχαν κληθεί και μίλησαν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι μάλιστα ζήτησαν να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων που στεγάζονται εκεί. Κλήθηκαν ακόμη και οι δύο εταιρείες, αλλά μόνο εκπρόσωπος της μίας παραβρέθηκε, τονίζοντας ότι η παροχή αερίου έχει κλείσει και πως την Παρασκευή 9/10 θα ξεκινήσει δεύτερος εξονυχιστικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί και να κρατήσει 10 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που κράτησε περισσότερο από δύο ώρες, υπήρξαν εντάσεις και αρχικά προτάθηκε από τη δημοτική Αρχή να υπάρξει σχετικό Ψήφισμα. Μάλιστα κάποια στιγμή σηκώθηκε κι ένα πανό μέσα στην αίθουσα από γονείς και μαθητές που παραβρέθηκαν, αλλά κατόπιν εντολής της πρόεδρου του Δ.Σ. κατέβηκε σχεδόν αμέσως.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας τόνισε πολλές φορές τη σοβαρότητα του ζητήματος, χαρακτήρισε την κατάσταση δύσκολη, είπε πως «προέχει η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και πως θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση για οποιαδήποτε αναφορά», ενώ πρόσθεσε πως μέχρι σήμερα (Πέμπτη 8/10) δεν έχει λάβει ούτε ένα έγγραφο που να αναφέρει κινδύνους και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» της στάση της μιας εταιρείας που δεν παραβρέθηκε ενώ είχε κληθεί και απλώς έστειλε ένα χαρτί.

«Το σχολείο δεν λειτουργεί όταν υπάρχει κίνδυνος κι εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει μια καθαρή απάντηση πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο», είπε στο τέλος ο κ. Δούκας και πρότεινε αύριο Παρασκευή να παραμείνει κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ώστε από αύριο και μέσα στο σαββατοκύριακο όλοι οι φορείς να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και μέχρι την Κυριακή το βράδυ να έχουν ενημερώσει γραπτώς τον δήμο αν εκμηδενίζεται οποιαδήποτε πιθανότητα κινδύνου, ώστε να παρθούν στη συνέχεια οι αποφάσεις. Η πρόταση του δημάρχου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα.

Με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης (Webex) από την Παρασκευή 09-10-2026 και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και τεχνικού ελέγχου.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing