ΟΙ 17.000 οφειλέτες που θα κερδίσουν από τη μείωση του επιτοκίου στο 3% μετά τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ –

Μικρότερες μηνιαίες δόσεις, εκτός μεγάλου απροόπτου, θα πληρώνουν από την 1η Δεκεμβρίου περίπου 17.000 ευάλωτοι και επιλέξιμοι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Και αυτό γιατί τίθεται σε ισχύ το χαμηλότερο επιτόκιο 3% με το οποίο θα υπολογίζονται οι μηνιαίες δόσεις για το σύνολο της οφειλής. Πρόκειται για μία από τις βασικότερες αλλαγές που τίθενται σε ισχύ τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων που έχουν ήδη ψηφιστεί για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έκανε στη Realnews η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, η οποία τονίζει ότι «εργαζόμαστε εντατικά ώστε να παραχθούν τα νέα δοσολόγια και να είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας, προκειμένου να γνωρίζουν με ασφάλεια οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό τι οφείλουν να πληρώνουν κάθε μήνα προς τους πιστωτές, σύμφωνα με τη λύση που έχουν αποδεχθεί. Το νέο σταθερό επιτόκιο 3% για το σύνολο των ετών της ρύθμισης δίνει μια πραγματική προστασία σε όσους έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό από τις μελλοντικές διακυμάνσεις του επιτοκίου».

Αναλυτικότερα, περισσότεροι από 17.000 δανειολήπτες που έχουν ήδη ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα μπορούν από τις αρχές Δεκεμβρίου να δουν το νέο δοσολόγιο. Νομικοί επισημαίνουν στην «R» ότι οι οφειλέτες θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού για να δουν τις νέες μηνιαίες δόσεις που πρέπει να καταβάλλουν, οι οποίες θα είναι μειωμένες σε σχέση με αυτές που πληρώνουν σήμερα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι νέες δόσεις αφορούν περίπου 8.800 επιλέξιμους και 8.450 ευάλωτους δανειολήπτες. Δηλαδή, συνολικά 17.250 οφειλέτες θα δουν μείωση της μηνιαίας δόσης.

Υπενθυμίζεται ότι με το σημερινό καθεστώς το επιτόκιο διαμορφωνόταν σε 3% για τα πρώτα τρία έτη για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και σε 4% για τα πρώτα τρία έτη για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στη συνέχεια, μετατρεπόταν σε κυμαινόμενο. Μετά την ψήφιση της ρύθμισης, για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο 3% για όλη τη διάρκεια της πληρωμής.

Η βασική διαφορά με αυτά που ισχύουν σήμερα είναι ότι το ευνοϊκό επιτόκιο δεν θα περιορίζεται πλέον στην πρώτη τριετία αλλά θα παραμένει σταθερό μέχρι την ολοκλήρωση της αποπληρωμής, ανεξάρτητα από το αν η οφειλή συνοδεύεται από εμπράγματες εξασφαλίσεις ή είναι ανεξασφάλιστη.

Ποιους αφορά

Το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου αφορά τους ευάλωτους και τους επιλέξιμους οφειλέτες. Ευάλωτοι οφειλέτες είναι όσοι έχουν τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

7.000 ευρώ εισόδημα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500 ευρώ ανά επιπλέον μέλος και ανώτατο όριο 21.000 ευρώ.

Ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο, με προσαύξηση 15.000 ευρώ ανά μέλος και ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ.

Καταθέσεις έως 7.000 ευρώ για ένα μέλος και έως 21.000 ευρώ για πέντε μέλη και άνω.

Ως επιλέξιμοι οφειλέτες είναι όσοι έχουν τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

14.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και έως 42.000 ευρώ για πέντε μέλη και άνω.

Τα περιουσιακά στοιχεία αντίστοιχα ξεκινούν από 240.000 ευρώ για ένα άτομο και αυξάνονται για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας κατά 30.000 ευρώ.

Παραδείγματα

Οφειλέτης που έχει ρυθμίσει δάνειο 100.000 ευρώ με εμπράγματη εξασφάλιση σε 240 δόσεις, με το ισχύον καθεστώς πληρώνει μηνιαία δόση 554 ευρώ για τα πρώτα τρία χρόνια με επιτόκιο 3% και στη συνέχεια και για τους επόμενους 204 μήνες η δόση αυξάνεται στα 653 ευρώ τον μήνα με επιτόκιο 5,1%. Με το νέο καθεστώς το επιτόκιο 3% ισχύει για το σύνολο της οφειλής, που σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα πληρώνει και για τις 240 δόσεις 554 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή, θα έχει μηνιαίο όφελος 99 ευρώ και ετήσιο 1.188 ευρώ, ενώ στο σύνολο της οφειλής το όφελος φτάνει τα 20.196 ευρώ.

Αντίστοιχα, κάποιος που έχει δάνειο 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση σε 240 μηνιαίες δόσεις θα πλήρωνε με το ισχύον καθεστώς συνολικά 161.750 ευρώ, ενώ με το νέο καθεστώς θα πληρώσει συνολικά 133.000 ευρώ, με το όφελος να φτάνει τα 28.750 ευρώ.

Επίσης, για μια οφειλή 200.000 ευρώ, σε 420 δόσεις, το σταθερό επιτόκιο 3% διαμορφώνει τη μηνιαία δόση στα 769,70 ευρώ, ενώ σε ολόκληρη τη διάρκεια της ρύθμισης το συνολικό ποσό αποπληρωμής ανέρχεται σε 323.274 ευρώ.

Με το σημερινό καθεστώς, αν η οφειλή διαθέτει εμπράγματες εξασφαλίσεις, η δόση θα παρέμενε στα 769,70 ευρώ για την πρώτη τριετία ενώ από τον 37ο μήνα θα αυξανόταν στα 1.012,18 ευρώ, με επιτόκιο 5,17%.

Η διαφορά φτάνει τα 242,48 ευρώ τον μήνα, επιβάρυνση που θα διατηρούνταν για τις υπόλοιπες 384 δόσεις. Συνολικά, το όφελος από τη διατήρηση του σταθερού επιτοκίου 3% υπολογίζεται σε 93.043 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το κέρδος στην περίπτωση ανεξασφάλιστης οφειλής. Σήμερα, η μηνιαία δόση θα ξεκινούσε από τα 885,55 ευρώ για τους πρώτους 36 μήνες, με επιτόκιο 4%, και στη συνέχεια θα αυξανόταν στα 1.082,67 ευρώ, εφόσον το επιτόκιο διαμορφωνόταν στο 5,67%.

Με τη νέα ρύθμιση, η μηνιαία καταβολή περιορίζεται στα 769,70 ευρώ για όλη την περίοδο αποπληρωμής. Το όφελος ανέρχεται σε 115,85 ευρώ τον μήνα κατά την πρώτη τριετία και φτάνει στα 312,97 ευρώ για καθεμία από τις επόμενες 384 δόσεις, με το συνολικό όφελος να αγγίζει τα 124.352 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Realnews