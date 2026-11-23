Το δημοσιονομικό περιθώριο που ανοίγει τον δρόμο για πρόσθετες ελαφρύνσεις το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενα συμπληρωματικό πακέτο μέτρων για το 2027, πέρα από τις εισοδηματικές ενισχύσεις και τις φοροελαφρύνσεις που ψηφίστηκαν πριν από λίγες ημέρες και θα ενεργοποιηθούν το νέο έτος, περιλαμβάνεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό στον δρόμο προς τις κάλπες.

Το ύψος και το περιεχόμενο του νέου πακέτου θα εξαρτηθούν από δύο βασικούς παράγοντες: το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2026 αλλά και την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Εφόσον επιβεβαιωθεί η διαφαινόμενη υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έναντι των δημοσιονομικών στόχων και υπάρχει περιθώριο εντός των ευρωπαϊκών ορίων για τις δαπάνες, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένας πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 800 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των νοικοκυριών. Το τελικό ποσό και οι αποφάσεις θα προσδιοριστούν με βάση τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Αν οι τιμές ενέργειας επιμείνουν και διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και η πίεση στα νοικοκυριά εκτιμηθεί από το οικονομικό επιτελείο ότι θα διαρκέσει, το πακέτο θα μπορούσε να έχει ως προτεραιότητα συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Στην περίπτωση αυτή, η στόχευση θα αφορούσε κυρίως τα νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος για την πληρωμή λογαριασμών, αλλά και τις επιχειρήσεις που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο ενεργειακό κόστος. Αν οι ενεργειακές πιέσεις υποχωρήσουν, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια να εξεταστούν παρεμβάσεις με πιο σταθερό όφελος για το διαθέσιμο εισόδημα ή το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ο σχεδιασμός αναμένεται να προχωρήσει σταδιακά, καθώς θα αποσαφηνίζονται τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2026 και θα διαμορφώνεται σαφέστερη εικόνα για την ενέργεια. Παράλληλα, στις προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου στους μήνες που απομένουν μέχρι τη διενέργεια των εκλογών περιλαμβάνονται ακόμα η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», επενδυτικά σχέδια σε τομείς αιχμής και άμυνας, επιδοτήσεις για τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω» για κλειστά ακίνητα.

1. Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει την πρώτη κατοικία του οφειλέτη που έχει «κόκκινο» στεγαστικό δάνειο και θα υποχρεούται να τη μισθώσει στον ίδιο πολίτη για 12 έτη. Το μίσθωμα για το πρώτο έτος της σύμβασης μίσθωσης υπολογίζεται με βάση το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου (κυμαινόμενου επιτοκίου), το επιπλέον περιθώριο που θα θέσει ο προτιμητέος επενδυτής και την αξία της κατοικίας του οφειλέτη. Σημειώνεται ότι η μίσθωση θα αναθεωρείται ετησίως με βάση την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης μίσθωσης. Ο φορέας απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στόχος είναι να μπορεί να αποκτά το ακίνητο και να το επαναμισθώνει στον πρώην ιδιοκτήτη, ο οποίος θα παραμένει στην κατοικία του καταβάλλοντας μίσθωμα. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα προβλέπεται δυνατότητα επαναγοράς.

Η ενεργοποίηση του φορέα συμπληρώνει τα υπόλοιπα εργαλεία ρύθμισης οφειλών, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση της στέγης για ανθρώπους που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής.

2. Επενδύσεις σε στρατηγικές τεχνολογίες και άμυνα μέσω STEP

Η δράση που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγής κρίσιμων προϊόντων και τεχνολογιών εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη διασφάλιση και στην ενδυνάμωση των αντίστοιχων αλυσίδων αξίας, καθώς και στην ενίσχυση των βιομηχανικών και αμυντικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών διττής χρήσης (dual use).

Παράλληλα, επιδιώκονται η ενίσχυση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης των επιχειρήσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων τομέων.Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 2 εκατ. ευρώ έως 6 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει σε έως 50%, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 3 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τις προβλεπόμενες στην πρόσκληση διαχειριστικές περιόδους.

Η δράση απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις με τεκμηριωμένη σύνδεση με στρατηγικούς τομείς STEP ή/και άμυνας και ασφάλειας όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η ρομποτική, η μικροηλεκτρονική, οι καθαρές τεχνολογίες και οι αμυντικές εφαρμογές.

3. Ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να διασταυρώσει στοιχεία για την ιδιοκτησία, τη χρήση, τα τετραγωνικά και τα μισθώματα κάθε ακινήτου. Η λειτουργία του μπορεί να βοηθήσει την ΑΑΔΕ να εντοπίζει αποκλίσεις ανάμεσα στις δηλώσεις και στην πραγματική κατάσταση, με ιδιαίτερη σημασία για τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί ψηφιακός φάκελος με στοιχεία όπως το είδος, η επιφάνεια, η θέση και ο όροφος, η ηλεκτροδότηση, καθώς και το αν είναι ημιτελές, κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο. Θα περιλαμβάνονται επίσης ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), δεδομένα από τον ΔΕΔΔΗΕ και πληροφορίες για ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν τα στοιχεία της περιουσίας τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Σε επόμενη φάση προβλέπεται η συμμετοχή των ενοικιαστών, ώστε να διασταυρώνονται τα δηλωμένα μισθωμένα ακίνητα. Το μητρώο αναμένεται να διευκολύνει τους ελέγχους για αποκλίσεις στις δηλώσεις ιδιοκτησίας, χρήσης και μισθωμάτων, καθώς και για ενδεχόμενη απόκρυψη εισοδημάτων ή μη νόμιμη είσπραξη επιδομάτων.

4. Τεχνητή νοημοσύνη και δεξιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η συγκεκριμένη προτεραιότητα συνδέει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ενισχύσεις, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό μπορούν να φτάνουν έως τα 200.000 ευρώ ανά μικρομεσαία επιχείρηση, μπορούν να καλύψουν επενδύσεις και ανάγκες προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες.

Για πολλές μικρότερες επιχειρήσεις, το εμπόδιο δεν είναι μόνο το κόστος αγοράς λογισμικού ή εξοπλισμού, αλλά και η έλλειψη προσωπικού που γνωρίζει πώς να τα αξιοποιήσει. Γι’ αυτό η κατάρτιση έχει πρακτική αξία όταν συνδέεται με πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης: αυτοματοποίηση διαδικασιών, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση δεδομένων ή βελτίωση της παραγωγής. Τα κριτήρια και οι προθεσμίες των προσκλήσεων θα καθορίσουν πόσο εύκολα θα φτάσει η ενίσχυση στις επιχειρήσεις που τη χρειάζονται.

5. Εναρξη του «Σπίτι μου III»

H διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής θα είναι το κεντρικό στοιχείο του νέου προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ» σε σχέση με τα προηγούμενα σχήματα. Οι αλλαγές θα αφορούν τόσο την ηλικία και το εισόδημα των ενδιαφερομένων όσο και την αξία του ακινήτου που θα μπορούν να αποκτήσουν και το ύψος του δανείου που θα δικαιούνται. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να διαθέσει συνολικά 2 δισ. ευρώ για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα κεφάλαια θα προέλθουν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Νέα δάνεια 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζει να αξιοποιήσει 1,5 δισ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο να κινητοποιηθούν συνολικά έως 5 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια και επενδύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ενεργοποίηση έως τις αρχές του 2027.

Η χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν, να ψηφιοποιηθούν ή να επενδύσουν σε εξοπλισμό και κεφάλαιο κίνησης.

7. «Ανακαινίζω» για κλειστά ακίνητα

Toν προσεχή Απρίλιο αναμένονται οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω» για κλειστά ακίνητα. Πρόκειται για προκαταβολή του 50% της συνολικής επιδότησης και έως 18.000 ευρώ για την κάλυψη της αρχικής ρευστότητας. Η υποβολή των οριστικών φακέλων και του σχεδίου παρεμβάσεων για τις κλειστές κατοικίες άνοιξε στις 29 Οκτωβρίου του 2026 και θα διαρκέσει έως τις 11 Ιανουαρίου του 2027.

Η δράση «Ανακαίνιση κατοικίας» του ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για κλειστά ακίνητα, αποσκοπεί να επαναφέρει κατοικίες σε χρήση ως κύρια κατοικία, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω εκμίσθωσης. Η επιχορήγηση προβλέπεται να καλύπτει από το 70% έως το 95% των επιλέξιμων εργασιών, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ.

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