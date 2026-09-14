Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Ιεράπετρα συνάντηση αντιπροσωπειών της Ανοιχτής Επιτροπής Αγώνα Ιεράπετρας, της Ανοιχτής Επιτροπής Αγώνα Αγίου Νικολάου και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για το Νοσοκομείο Σητείας.

Στη συνάντηση υπήρξε η κοινή διαπίστωση ότι τα προβλήματα των Νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου παραμένουν οξυμένα και αλληλένδετα και αποτελούν μέρος της συνολικής, βαθιά προβληματικής κατάστασης που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η υποστελέχωση, οι δραματικές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι συνεχείς παραιτήσεις και η αδυναμία προσέλκυσης νέων γιατρών, οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, η ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση, οι ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και η διαρκής επιβάρυνση εργαζομένων και ασθενών δεν αποτελούν μεμονωμένα ή συγκυριακά φαινόμενα. Είναι τα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής διαρκούς υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και αποδυνάμωσης του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Το πρόβλημα του ενός Νοσοκομείου του νομού μας είναι πρόβλημα όλων.

Η υποβάθμιση της μιας δομής υπονομεύει συνολικά τη δημόσια υγεία στον Νομό. Κανένα Νοσοκομείο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του.

Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνουν την ανάγκη να δυναμώσει ο κοινός αγώνας απέναντι σε μια πολιτική που οδηγεί σε διαρκή υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και εμπορευματοποίηση της Υγείας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοένα μεγαλύτερη παρουσία του ιδιωτικού τομέα.

Δεν αποδεχόμαστε μια δημόσια Υγεία δύο ταχυτήτων.

Δεν αποδεχόμαστε οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι του Λασιθίου να πληρώνουν όλο και περισσότερο για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται δημόσια και δωρεάν.

Δεν αποδεχόμαστε την επιλογή να θεωρούνται οι ελλείψεις προσωπικού και οι υποβαθμισμένες υπηρεσίες «κανονικότητα».

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Να μην υπάρξει καμία υποβάθμιση, συγχώνευση ή κατάργηση δομής και υπηρεσίας Υγείας στον Νομό Λασιθίου. Να αποτραπεί κάθε αλλαγή του Χάρτη Υγείας που οδηγεί σε υποβάθμιση των Νοσοκομείων . Να επανέλθει η διοικητική αυτοτέλεια των νοσοκομείων του νομού.

Επαρκή και γενναία κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων δομών Υγείας, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες .

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. ∙ Διοικητική Αυτοτέλεια – Κατάργηση της ενοποίησης των νοσοκομείων του νομού. Επαναφορά στο πριν το 2012 καθεστώς διοίκησης, όπως έγινε το 2019 με το Βενιζέλειο – ΠΑΓΝΗ και όπως έγινε πρόσφατα με τα Νοσοκομεία Γιαννιτσών – Έδεσσας.

Αξιοπρεπείς μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για γιατρούς, νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους. Αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάργηση των εξαντλητικών συνθηκών

εργασίας και των υποχρεωτικών μετακινήσεων και εφημεριών που οδηγούν στην επαγγελματική και προσωπική εξουθένωση.

εργασίας και των υποχρεωτικών μετακινήσεων και εφημεριών που οδηγούν στην επαγγελματική και προσωπική εξουθένωση. Να δοθούν επιπλέον κίνητρα στις άγονες και προβληματικές περιοχές.

Ουσιαστικά και μόνιμα κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών και εργαζομένων στις άγονες και προβληματικές περιοχές, ώστε οι προκηρύξεις να μην καταλήγουν άγονες.

Υλοποίηση του Δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης, με πλήρη στελέχωση και λειτουργία προς όφελος των κατοίκων της Κρήτης.

Προστασία και ενίσχυση των δημόσιων δομών Ψυχικής Υγείας και ανάπτυξη ολοκληρωμένων, δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τον πληθυσμό.

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας υγείας

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στα Νοσοκομεία του Λασιθίου αποτελεί ευκαιρία να ακουστεί ξανά δυνατά η διαμαρτυρία του Λασιθιώτικου λαού ενάντια στην υποβάθμιση των νοσοκομείων του νομού και στην πολιτική αποδυνάμωσης και εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας.

Καλούμε τους πολίτες του νομού Λασιθίου, τους συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν μαζικά και οργανωμένα σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Ά. Γεωργιάδη στα νοσοκομεία του ν. Λασιθίου.

Απαιτούμε δημόσια, ποιοτική και δωρεάν Υγεία για όλους.

Δεν θέλουμε άλλα «μπαλώματα».

Δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Θέλουμε Νοσοκομεία και δομές Υγείας πλήρως στελεχωμένα, επαρκώς χρηματοδοτημένα και ικανά να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού του Λασιθίου. Από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σητεία και από την Ιεράπετρα μέχρι κάθε γωνιά του Νομού, ενώνουμε τις δυνάμεις μας.

Κανένα Νοσοκομείο μόνο του!

Καμία υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας!

Η Υγεία είναι δικαίωμα – όχι εμπόρευμα!

Ο κοινός αγώνας συνεχίζεται και δυναμώνει.

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Σητείας

Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας