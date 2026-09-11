Αιματηρό τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία – «Αρκετοί έχασαν τη ζωή τους»

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Αιματηρό τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία – «Αρκετοί έχασαν τη ζωή τους»

by anatolh kim
11/09/2026
in Κόσμος
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Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν την Πέμπτη, σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στην ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, χωρίς να θέλει να δώσει επί του παρόντος έναν πιο ακριβή απολογισμό και ενώ δεν είχαν ειδοποιηθεί οι οικογένειες των θυμάτων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν, στο ανατολικό άκρο της χώρας.

Η ολλανδική ένωση ταξιδιωτικών πρακτόρων (ANVR) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην ταξιδιωτική εταιρία Oad και ότι μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί.

“Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το λεωφορείο (…) Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν επίσης”, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την ANVR, οι επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου συμμετείχαν σε οργανωμένο ταξίδι. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενοι από την Αυστρία.

“Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι για ό,τι συνέβη. Πρόκειται για ένα φρικτό δυστύχημα”, δήλωσε η εκπρόσωπος της ANVR στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Blick.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν διασώστες να εργάζονται πυρετωδώς γύρω από το λεωφορείο που ανατράπηκε στην άκρη του δρόμου. Σε μικρή απόσταση είχαν προσγειωθεί ελικόπτερα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι “πολλές ομάδες διάσωσης” έχουν κινητοποιηθεί.

Το Τσερνέτς είναι η «πύλη εισόδου» για το Εθνικό Πάρκο της Ελβετίας, μια μεγάλη αλπική περιοχή έκτασης περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων στην αλπική κοιλάδα της Ενγκαντίν.
www.real.gr

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