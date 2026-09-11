Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς:

Η σημερινή μέρα συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Στην πορεία της σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτική κοινότητα θα επιδιώξει τη γνώση, τη μάθηση, τη διαπαιδαγώγηση, τη δημιουργία και την καινοτομία. Με σταθερή προσήλωση στους στόχους τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και τη στήριξη των γονέων, θα ανακαλύψουν τον κόσμο και θα εξελιχθούν.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύουμε διαχρονικά την εκπαιδευτική διαδικασία και διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους.