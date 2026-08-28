Η UEFA ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών την άδεια να λάβει καταθέσεις και έγγραφα από οντότητες της FIFA που εδρεύουν στη Φλόριντα, προκειμένου να τα αξιοποιήσει σε σχεδιαζόμενη ποινική καταγγελία στην Ελβετία σε βάρος του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Στην αίτησή της, η οποία κατατέθηκε μονομερώς βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, η UEFA αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινικά κατά του Ινφαντίνο, καθώς και πιθανώς άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA, σχετικά με ένα σχέδιο που πλέον έχει εγκαταλειφθεί και αφορούσε τη μεταφορά εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με τα Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών και γυναικών, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σε νέα θυγατρική εταιρεία με την ονομασία FIFA Forward Enterprise (FFE).

Η UEFA υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο ανέπτυξε την πρόταση μυστικά, σε συνεργασία με μια μικρή ομάδα συμβούλων και επενδυτών, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες διακυβέρνησης της FIFA και χωρίς να διαβουλευθεί με το Συμβούλιο της FIFA, τις περιφερειακές συνομοσπονδίες ή τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη.

Με την αίτησή της, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ζητά από αμερικανικό δικαστήριο να επιτρέψει τη συλλογή αποδεικτικού υλικού από τις FIFA (AMERICAS), Inc. και FWC2026 US, Inc., δύο οντότητες της FIFA που εδρεύουν στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με την UEFA, οι δύο οργανισμοί ενδέχεται να διαθέτουν έγγραφα και να έχουν πρόσβαση σε μάρτυρες που μπορούν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε, διαμορφώθηκε, αποτιμήθηκε και εγκρίθηκε η προτεινόμενη συμφωνία για τη δημιουργία της FFE.

www.real.gr