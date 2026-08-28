Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) Δήμου Αγίου Νικολάου σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, με αφορμή την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στο Νομό Λασιθίου, η οποία εκτιμάται σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) και ισχύει από σήμερα και για όλο το Σαββατοκύριακο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μας, αναμένεται να συνεχισθούν έως τότε.

Στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) Δήμου Αγίου Νικολάου συμμετείχαν ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΤΕΣΟΠΠ Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Εμμανουήλ Μενεγάκης, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Στερεός Ατσαλάκης, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγίου Νικολάου κα Μαρία Ταβλά, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου κ. Δημήτριος Καλιοντζής, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αγίου Νικολάου κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου κ. Θεόδωρος Ζαφειράκηςς, ο Διοικητής του Γ΄ Σταθμού Τροχαίας ΒΟΑΚ κ. Ηλίας Νταραράς, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Λασιθίου κ. Μάριος Βδοκάκης, ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου και του Λ/Τ Ελούντας κ. Χαράλαμπος Κατσαμάνης, οι εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου κα Χρυσούλα Αγγελή και ο κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ. Γεώργιος Μπελούκας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτριος Αγαπητός, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έξω Λακωνίων κ. Ζαχαρένια Βάρδα, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά κ. Γεώργιος Μαυροειδής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου κ. Ιωάννης Κυριακάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς κ. Γεώργιος Σκύβαλος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν αναλυτικά διάφορα θέματα και υπήρξε ενημέρωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την ετοιμότητα, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ανάγκη συντονισμού του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων εξ αιτίας της κατάστασης συναγερμού (κατηγορία 5) που βρίσκεται η περιοχή μας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και φυσικά της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος.

Ακόμη συζητήθηκε ειδικότερα η ανάγκη προστασίας των δασών και των περιοχών NATURA του Δήμου Αγίου Νικολάου, η απαγόρευση διέλευσης στις περιοχές αυτές (Αζιλακόδασος, Βαθύ, Καλό Χωριό – Μεσελέροι, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς και Δάσος Κρούστα) και στα φαράγγια της περιοχής μας (Φαράγγι Κριτσάς), καθώς επίσης και η ιδιαίτερη προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αγίου Νικολάου κατά την εκτέλεση των εργασιών τους και κατά τις ημέρες που θα επικρατούν οι συγκεκριμένες συνθήκες. Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη εγρήγορσης και αυξημένης επιτήρησης των περιοχών αρμοδιότητας τους από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων προκειμένου αυτές να προφυλαχθούν από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Δήμος Αγίου Νικολάου εφιστά την προσοχή των πολιτών και τους παρακαλεί να επιδείξουν των απαιτούμενη σύνεση και εγκράτεια, αποφεύγοντας ενέργειες ή/και εργασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά και να απειλήσουν είτε τη δική τους ζωή, είτε τη ζωή των συνανθρώπων τους.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Στερεός Ατσαλάκης

Δασικές πυρκαγιές

(Γενικές Οδηγίες Προστασίας)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά

χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ.

ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί

σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος

Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε

ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες

και τα κλαδιά.

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία

και την κατάστασή τους.

Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη

και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον

5 μέτρων από το σπίτι.

Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να

απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη

μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω

από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες

καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των

κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής

νομοθεσίας.

Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του

σπιτιού.

Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις

μπαλκονόπορτες.

Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του

σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.

Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη

συντήρησή τους.

Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που

θέλετε να προστατεύσετε.

Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί

χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε

σαφείς πληροφορίες για:

– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

– την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

– το είδος της βλάστησης που καίγεται.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σεκλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστενα μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω απότο σπίτι.

Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.

Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτατου κήπου.

Τοποθετήστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από τηνκατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασηςστη στέγη.

Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η

περίμετρος του σπιτιού.

Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικάφώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.

Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την

περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο

αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως

εξασφαλισμένη.

Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι

κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα

αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι:

– Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.

– Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός.

– Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

– Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά

στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.

– Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της

πυρκαγιάς.

– Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.

– Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

– Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητήστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.

Αν διαταχθεί οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή ακολουθήστε πιστάτις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται και στην Πυροσβεστική Διάταξη για τις

δασικές πυρκαγιές 9/2024.