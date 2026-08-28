Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου κ. Γιώργος Αστρουλάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ και τη δημοσιογράφο Σοφία Σφακιανάκη για τον Κινηματογράφο στην περιοχή μας. Υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και το σινεμά έχει καταφέρει να μπει ξανά στην εβδομαδιαία καθημερινότητα των δημοτών. Τα δυο τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας μεγάλος αγώνας για να λειτουργούν και τα τρία σινεμά. Θεωρεί πως τα παιδιά της εφηβείας που τώρα πηγαίνουν σινεμά, θα το αγαπήσουν και θα το αναζητούν μεγαλώνοντας διατηρώντας την αγάπη που είχαν και οι παλαιότερες γενιές για το σινεμά.

Για το πως κυλούν οι προβολές και ποια είναι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις, ο Πρόεδρος ανέφερε πως η προσέλευση του κόσμου είναι εξαιρετική. Σημείωσε πως υπήρχε παράσταση στο ανοικτό θέατρο ΕΟΤ, που την παρακολουθούσαν 300 άτομα, ενώ ταυτόχρονα 100 άτομα ήταν σε παιδική παράσταση στο ΡΕΞ και άλλα 200 στο «Χριστίνα». Υπογράμμισε πως είναι φανερό ότι ο κόσμος, αυτό πλέον το ζητά και πως είναι πολύ σημαντικό και μια πολύ μεγάλη επιτυχία το να μπορούν 600 άτομα να απολαμβάνουν την ίδια ημέρα κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις.

Το θέατρο

Επεσήμανε πως στόχος της λειτουργίας του ανοικτού θέατρο στον ΕΟΤ ήταν να φέρουν παραστάσεις μεγάλων θεατρικών παραγωγών, κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί. «Τελικά το πρόβλημα εδώ στην περιοχή δεν ήταν ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να έρθουν, αλλά ότι δεν είχαν πού να πάνε για να προβάλουν τις παραστάσεις τους», κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι πλέον με την λειτουργία του ανοικτού θεάτρου στον ΕΟΤ τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Το ανοικτό θέατρο θα παραμείνει έως και τα τέλη Οκτώβρη, ενώ μετά πρόκειται να μαζευτεί και την άνοιξη θα είναι ξανά διαθέσιμο προς το κοινό.

Για το «Δρήρος» και το «Χριστίνα»

Σημείωσε ότι το «Δρήρος» θα ξαναλειτουργήσει τις επόμενες ημέρες, καθώς συνέβη μια μεγάλη τεχνική βλάβη, που δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να αποκατασταθεί άμεσα. Η βλάβη ήταν στον παλιό προτζέκτορα που υπήρχε στο «Ρεξ» και που πλέον μεταφέρθηκε στο «Δρήρος». Πιθανότατα μάλιστα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου, θα ξεκινήσουν και οι προβολές.

Όσον αφορά το θερινό «Χριστίνα» θα κλείσει 15 Σεπτέμβρη κι αν αυτή η ημερομηνία τροποποιηθεί και πάρει μια μικρή παράταση, θα υπάρξει ενημέρωση.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, συνέχισε, στις ηλικιακές ομάδες που παρακολουθούν σινεμά. Αυτό φυσικά διαφέρει ανάλογα με την ταινία που προβάλλεται κάθε φορά. Ο κ. Αστρουλάκης πρόσθεσε ότι τον χειμώνα είχαν φέρει τον «Καποδίστρια», που κατέγραψε μεγάλη επιτυχία, ενώ τώρα το καλοκαίρι η «Οδύσσεια», αλλά και ορισμένες παιδικές ταινίες έτυχαν πολύ μεγάλης προσέλευσης. Η προσπάθεια είναι να φέρουν ταινίες πρώτης προβολής.

Θεωρεί πλέον πως ο κόσμος αρχίζει να βάζει το σινεμά στην εβδομαδιαία του έξοδο.

Μας έδωσε και ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Από το Μάιο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 είχαν κόψει περίπου 20.000 εισιτήρια και αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην τοπική οικονομία. Αρκετοί από αυτούς ενδεχομένως παλαιότερα να πήγαιναν στο Ηράκλειο για να δουν ταινίες, ενώ πλέον, ο Άγιος Νικόλαος και η Νεάπολη διαθέτουν σινεμά που προσελκύουν τον κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως το συνδυάζει και παραμένει μετά την προβολή είτε στη Νεάπολη, είτε στον Άγιο Νικόλαο, γεγονός που ο Πρόεδρος θεωρεί πως είναι μεγάλη επιτυχία.

Μια δυνατή ομάδα

Ολοκληρώνοντας, ο κ.Αστρουλάκης δήλωσε ότι στο ζήτημα των υποδομών πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως του σινεμά και του θεάτρου, υπάρχει μια πλήρης αναβάθμιση και αυτό είναι κάτι που ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και το έχει αγκαλιάσει. Υπήρχαν, συμπλήωσε, περίοδοι έντονης πίεσης για να μπορέσουν να δουλέψουν και τα τρία σινεμά και η προσθήκη της καλλιτεχνικής επιμελήτριας της κ. Μαρίνας Γεροντή, τους έλυσε τα χέρια.

Στάθηκε και στην δυνατή ομάδα των πέντε ατόμων, η οποία υπάρχει από πίσω και διασφαλίζει μια συνεχόμενη και συνεχή λειτουργία. Θεωρεί ότι οι επιλογές του τον δικαίωσαν και έχουν επιτύχει τους στόχους τους, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά όλη την ομάδα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ