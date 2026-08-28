Μπραν-ΠΑΟΚ 3-2 – Εκτός Ευρώπης ο Δικέφαλος του Βορρά

Το πέναλτι του Νίκλας Κάστρο στο 86ο λεπτό έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα του ΠΑΟΚ για παρουσία στη League Phase του UEFA Conference League. Η Μπραν επικράτησε με 3-2 και, σε συνδυασμό με το 1-1 της Τούμπας, εξασφάλισε πως θα δώσει ακόμη έξι παιχνίδια στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν με τους Νόα Χολμ (45’+3’) και Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον (57’), Νίκλας Κάστρο (86’ πέναλτι), αλλά οι αλλαγές του Αλέσιο Λίσι έφεραν τη γρήγορη ισοφάριση, από τα γκολ των Σερίφ Εντιαγέ (63’) και Χρήστου Ζαφείρη (67’). Το ακυρωθέν γκολ του Ζαφείρη και το πέναλτι του Κάστρο έγειραν εν τέλει την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Εϊρίκ Χόρνελαντ.

Οι Νορβηγοί μπήκαν δυναμικά, όμως ο Λουσέ (17’) ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, αλλά το αριστερό σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχο. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, με τον Παβλένκα να σταματά τις διαδοχικές προσπάθειες των Σόλτβεντ (18’) και Κάστρο (19’) και το οριζόντιο δοκάρι να σταματά την προβολή του Χολμ (21’). Στο ίδιο μοτίβο συνέχισε το ματς, αφού οι «ασπρόμαυροι» έκαναν πολλά λάθη.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας μπλόκαρε το σουτ του Ντε Ρουβ (32’) από το ύψος της μεγάλης περιοχής ενώ το ίδιο έκανε και ο Ντίνγκελαντ σε εκείνο του Εντιαγέ (37’) από δύσκολη γωνία. Ήταν εντυπωσιακή η εκτίναξη του Παβλένκα στο δυνατό αριστερό σουτ του Σόλτβεντ (41’), αλλά… Ένα μονόπλευρο πρώτο μέρος, ολοκληρώθηκε – μάλλον – φυσιολογικά, με γκολ για τους γηπεδούχους από κακή εκτίμηση (και) του Παβλένκα. Από κόρνερ του Κάστρο στο δεύτερο δοκάρι, ο Χολμ νίκησε τους πάντες και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Ανάλογο σκηνικό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Χατσίδη (51’) να κάνει την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Σορετίρε και τον Ντίνγκελαντ σε καλή θέση να μπλοκάρει. Στη συνέχεια, η Μπραν εγκαταστάθηκε γύρω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και μετά από συνδυασμό στην αριστερή πλευρά, έφτασε σε δεύτερο γκολ. Ο Έρικσεν έστρωσε στον Ίνγκασον που είχε και τη βοήθεια της τύχης – κόντρα στον Γιαννούλη – για το 2-0 στο 57’. Ο Λίσι προχώρησε άμεσα σε διπλή αλλαγή ελπίζοντας να αλλάξει τη ροή του ζευγαριού.

Και είδε άμεσα αποτελέσματα, αφού ο Πέλκας έβγαλε τον Εντιαγέ φάτσα με τον τερματοφύλακα της Μπραν και ο Σενεγαλέζος δε λάθεψε για το 2-1 στο 63’. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε πνοή και τέσσερα λεπτά μετά έφερε το ζευγάρι στα ίσια. Από σέντρα του Τέιλορ, ο Χατσίδης με το κεφάλι κατέβασε στον Ζαφείρη που με σκαστό σουτ ισοφάρισε σε 2-2. Ξανά από την αρχή οι δυο ομάδες…

Στο 77’, μετά από φάση διαρκείας, ο Ζαφείρης βρήκε και δεύτερο γκολ που, όμως ακυρώθηκε – δύσκολο αν συνέβη για οφσάιντ του Εντιαγέ ή για φάουλ του Μπάμπα στον Ντίνγκελαντ. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 83’, Κάστρο και Μάτισεν συνεργάστηκαν, ο τελευταίος βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Γιαννούλη, με τον Τζον Μπρουκς να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Κάστρο δε λάθεψε, «γράφοντας» το τελικό 3-2.

Με συνολικό σκορ 4-3 η Μπραν θα δει το όνομά της στην αυριανή (Παρασκευή 28/8) κλήρωση της League Phase του UEFA Conference League, με τον ΠΑΟΚ να αποχαιρετά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Διαιτητής: Τζον Μπρουκς (Αγγλία)

Κίτρινες: Κάστρο, Μάτισεν – Λουσέ, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Γιαννούλης, Πέλκας, Τσιφτσής.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΡΑΝ (Εϊρίκ Χόρνελαντ): Ντίνγκελαντ, Ντε Ρουβ, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ (69’ Ντράγκσνες), Έρικσεν, Σόρενσεν, Ε. Γκούντμουντσον (80’ Βάσμπεργκ), Ίνγκασον (80’ Μάτισεκ), Χολμ, Κάστρο.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία (58’ Τέιλορ), Λουσέ (76’ Μπάμπα), Χατσίδης (80’ Τάισον), Σορετίρε (58’ Πέλκας), Εντιαγέ (80’ Μύθου).

*Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία αντίκρισε στο ημίωρο ο Αλέσιο Λίσι. Το ίδιο και ο team manager Γιώργος Θεοδωρίδης για διαμαρτυρία στο 85’.

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