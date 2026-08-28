Νικητής και στη Ζυρίχη ο Τεντόγλου με 8,45 μ.

Νικητής και στη Ζυρίχη ο Τεντόγλου με 8,45 μ.

28/08/2026
Πρόλαβαν την φωτιά πριν επεκταθεί στην περιοχή του Χαμεζίου

Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ιεράπετρας – Έκτακτη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

28/08/2026
Νέα μουσική κυκλοφορία «Φέρτε μου τη θάλασσα» από τη Μαρία Γαλυμιτάκη

Νέα μουσική κυκλοφορία «Φέρτε μου τη θάλασσα» από τη Μαρία Γαλυμιτάκη

28/08/2026

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στην ιστορική Κρήνη της Χανιώτενας στην Κριτσά (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στην ιστορική Κρήνη της Χανιώτενας στην Κριτσά (ΒΙΝΤΕΟ)

28/08/2026
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας

28/08/2026
Η UEFA ζητά δικαστική συνδρομή στις ΗΠΑ για έρευνα σε βάρος του Ινφαντίνο

Η UEFA ζητά δικαστική συνδρομή στις ΗΠΑ για έρευνα σε βάρος του Ινφαντίνο

28/08/2026
Μια νέα γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Σητείας και τους Σητειακούς της Ελλάδας και του εξωτερικού

Μια νέα γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Σητείας και τους Σητειακούς της Ελλάδας και του εξωτερικού

28/08/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Νικητής και στη Ζυρίχη ο Τεντόγλου με 8,45 μ.

by anatolh kim
28/08/2026
in Αθλητισμός, Στίβος
Share on FacebookShare on Twitter
Με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου.

Ο Τεντόγλου μπήκε στον αγώνα με εξαιρετικό τρόπο, καθώς στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,25 μ. Ακολούθησαν δύο άκυρα άλματα, πριν έρθει στην τέταρτη προσπάθεια το άλμα στα 8,45 μ., το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να του χαρίσει την κορυφή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να μην πραγματοποιήσει την πέμπτη προσπάθειά του, ενώ το έκτο άλμα του ήταν άκυρο, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

Ο Τεντόγλου συνέχισε έτσι την εξαιρετική του παρουσία στη φετινή σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Η νέα επιτυχία στη Ζυρίχη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό δείγμα της αγωνιστικής του σταθερότητας ενόψει του τελικού του Diamond League.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ, ο οποίος σημείωσε 8,43 μ., ενώ τρίτος ήταν ο συμπατριώτης του, Τατζέι Γκέιλ, με 8,33 μ.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing