Τελειώνει σε λίγες ημέρες το καλοκαίρι και εισερχόμαστε στη φθινοπωρινή περίοδο, ενώ η τουριστική περίοδος καλά κρατεί… Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Λασιθίου Μαρία Καφετζάκη μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά δήλωσε ότι για τον κλάδο που εκπροσωπεί, στην ευρύτερη ζώνη του Δήμου Αγίου Νικολάου, από πλευράς πληροτήτων η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε υποτονικά και συνεχίστηκε Μάιο και Ιούνιο χωρίς τις επιθυμητές πληρότητες. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι πληρότητες ήταν πολύ καλές. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος επίσης εμφανίζουν μια δυναμική, με αναμενόμενο χαρακτηριστικό και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, που θα βελτιώσουν το τελικό αποτέλεσμα του φετινού απολογισμού.

Αν και η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με αισιόδοξες προβλέψεις και δυναμική προοπτική, ο κλάδος, τελικά, δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την αρχή. Αναλύοντας τους λόγους που συνέτειναν σε αυτό, η κ. Καφετζάκη είπε ότι τα κατασκευαστικά έργα στο ΒΟΑΚ και η ταλαιπωρία που προκαλούν στους εποχούμενους, επηρέασαν σημαντικά αποθαρρύνοντας ημεδαπούς επισκέπτες από την υπόλοιπη Κρήτη να έλθουν στο Λασίθι. Όπως είπε ανάλογη είναι η εκτίμηση που κάνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου στη Σητεία, στην Ιεράπετρα, στο Μύρτος κά.

Αντίστοιχα, μια οικογένεια Ελλήνων για να ταξιδέψει από Αθήνα με πλοίο ή με αεροπλάνο και να ενοικιάσει αυτοκίνητο για τη μετακίνηση, το λιγότερο που θα πληρώσει για τα μεταφορικά είναι 600 ευρώ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα ακριβά καύσιμα. Φέτος σε πολλούς Έλληνες δεν επέτρεψαν τα οικονομικά τους να έλθουν στην Κρήτη για διακοπές, εξήγησε.

AirBnB

Το φαινόμενο της αλματώδους εξάπλωσης των καταλυμάτων «βραχυχρόνιας μίσθωσης» είναι επίσης ένας παράγοντας μείωσης των πληροτήτων στα αδειοδοτημένα από τον ΕΟΤ καταλύματα. Και η κ. Καφετζάκη εξηγεί ότι τα AirBnB είναι στη μεγάλη πλειονότητά τους νεόδμητα ή πρόσφατα ανακαινισμένα καταλύματα. Όπως ξεκίνησε και αναπτύχθηκε ως σήμερα η «βραχυχρόνια μίσθωση», λειτούργησε αθέμιτα ανταγωνιστικά με τον κλάδο των αδειοδοτημένων από τον ΕΟΤ. «Τα διαμερίσματα του κλάδου μας ήταν και είναι υπόχρεα σε δεκάδες κανόνες και υποχρεώσεις και φορολογούμενα αυστηρά, όταν τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης μια δεκαετία τώρα λειτουργούσαν στο θεσμικό και φορολογικό απυρόβλητο, αναπτύχθηκαν και εξαπλώθηκαν ραγδαία και σήμερα αριθμούν περισσότερα κρεβάτια και από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στην Κρήτη! Ευτυχώς, πλέον η πολιτεία φαίνεται διατεθειμένη να βάλει μια τάξη…», τόνισε η κ. Καφετζάκη.

Η πολιτεία

Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα με άδεια ΕΟΤ είναι από τα παλαιότερα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν στο νησί και ένα μόνο ποσοστό απ’ αυτά έχουν καταφέρει οι ιδιοκτήτες τους να τα ανακαινίζουν στο πέρασμα των δεκαετιών που λειτουργούν, προσαρμόζοντάς τα στις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Δεν πρέπει, όμως, να διαφεύγει κανενός ότι ο κλάδος αυτός ήταν που πρόσφερε επί δεκαετίες ένα αυθεντικό τύπο φιλοξενίας στον ξένο επισκέπτη -κάτι που σήμερα πλέον, όπως έχει μεταλλαχθεί το παραγόμενο τουριστικό προϊόν- είναι σε φθίνουσα πορεία. Αυτός ο τύπος φιλοξενίας και ανθρώπινης επαφής με τον ιδιοκτήτη είναι διακαώς ζητούμενο από τον Έλληνα ή τον αλλοδαπό τουρίστα, που επιλέγει την Κρήτη για τις διακοπές του.

Δυστυχώς, η πολιτεία από τη δεκαετία του 1980 που ξεκίνησε να αναπτύσσεται ο κλάδος και στην περιοχή μας, τον αντιμετώπισε «εχθρικά», θεωρώντας τα «βοηθητικά», διακρίνοντάς τα από τα «κύρια»- τα ξενοδοχεία. Για την πολιτεία τα τουριστικά καταλύματα ήταν «αόρατα»! Συστηματικά εξαιρούσε τον ΚΑΔ τους από τους νόμους οικονομικής ενίσχυσης και επιδότησης της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού τους, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες τους, που ήθελαν να παραμείνουν στην αγορά, να αυτοεπενδύουν, όταν τα ξενοδοχεία απολάμβαναν ανοιχτές τις κάνουλες των κρατικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αλλά και άπλετο τραπεζικό δανεισμό, τον οποίο η μεγάλη πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων, των οικογενειακών τουριστικών καταλυμάτων, κοίταζαν και κοιτάζουν από μακριά.

Προσωπικό

Το άλλο οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη και αντιμετωπίζουν και τα τουριστικά καταλύματα είναι η εξεύρεση ημεδαπού προσωπικού. Έτσι, σταδιακά στρέφονται και αυτά στην πρόσληψη μετακλητών αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες…

Προς αναζήτηση στέγης

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Λασιθίου -το πρώτο σωματείο του κλάδου που ιδρύθηκε στο Ν. Λασιθίου, αντιπροσωπεύοντας στο ξεκίνημα και για πολλά χρόνια τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, δωμάτια και επιπλωμένες κατοικίες με ειδικό σήμα ΕΟΤ, σήμερα αντιπροσωπεύει βασικά την ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου- και σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου και της Στατιστικής Υπηρεσίας, αριθμεί περίπου 300 τουριστικά καταλύματα με άδεια ΕΟΤ και ΚΑΔ στο Επιμελητήριο. Η περιοχή της Ιεράπετρας περίπου 131, η ευρύτερη περιοχή της Σητείας περίπου 190 και το Οροπέδιο Λασιθίου 8.

Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη Δ.Σ. του Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Λασιθίου ψήφισαν 42 μέλη. Όπως είπε η κ. Καφετζάκη, αναλαμβάνοντας την προεδρία, χρειάστηκε να προβεί σε ενέργειες, που δεν είχαν γίνει στο παρελθόν, για τη νομιμοποίηση του σωματείου. Ο Σύνδεσμος φαινόταν ανενεργός από το 2016, τόνισε η πρόεδρος. Παράλληλα διαπίστωσε, όπως είπε, ότι δεν είχε τελεσφορήσει ούτε η τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου, για το οποίο είχαν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες, κατόπιν υπόδειξης και της Ομοσπονδίας Κρήτης.

Το σωματείο αντιμετωπίζει σήμερα αρκετά προβλήματα, όπως τα περιέγραψε η πρόεδρος του Δ.Σ. Μετά την κατάργηση έκδοσης τιμοκαταλόγων, που προμηθεύονταν τα μέλη για να τους αναρτούν σε κάθε ενοικιαζόμενο κατάλυμα, ο Σύνδεσμος στερείται εσόδων, δεδομένου ότι για κάθε κατάλογο το μέλος κατέβαλε συγκεκριμένη οικονομική εισφορά, από την οποία ένα ποσοστό πήγαινε στο ταμείο του και το υπόλοιπο καρπούνταν η Ομοσπονδία του κλάδου, με έδρα το Ηράκλειο. Σήμερα πλέον, ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει ούτε γραφείο!

Η κ. Καφετζάκη έχει υποβάλει αίτημα οικονομικής ενίσχυσης στο Επιμελητήριο Λασιθίου και αίτημα στο Δήμο Αγίου Νικολάου για παραχώρηση στεγασμένου χώρου για να στεγάσει το γραφείο του, δεχόμενη, ακόμη και να συστεγαστεί με άλλα σωματεία, σε χώρο που θα παραχωρήσει ο Δήμος. Έχουν γίνει συναντήσεις με τους προέδρους του συλλόγου Εστίασης/Διασκέδασης και τον Εμπορικό Σύλλογο για εξεύρεση κοινής στέγης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ