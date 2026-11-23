Εμείς οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τομέα στο Νομό Λασιθίου, έχουμε το χρέος και τη βούληση και ενώνουμε τις δυνάμεις μας , συμμετέχουμε και στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες δουλειάς , αξιοπρεπείς μισθούς και ημερομίσθια, ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, φορολογικές ελαφρύνσεις , αξιοπρεπή διαβίωση, χαλιναγώγηση της ακρίβειας και κοινωνικές παροχές, για δέκα τρίτη καΙ δέκατη τέταρτη σύνταξη και μισθό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΓ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ