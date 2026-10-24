Αναμετρήσεις στο γήπεδο τους περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Εφήβων Α’ Κρήτης για τον Άγιος Νικόλαος Europlan και τον ΑΟΚ Ιεράπετρα. Την Κυριακή στις 12:30 οι «κυανόλευκοι» θα υποδεχθούν τον ΑΟΝΑ Ηρόδοτο, με στόχο να αξιοποιήσουν την καλή ψυχολογία τους και να δώσουν συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα. Από την πλευρά τους οι «κυανέρυθροι» θα φιλοξενήσουν στις 16:30 στο κλειστό «Μάρκος Φωνιαδάκης» την Ακαδημία BC, επιδιώκοντας να επιστρέψουν στις νίκες.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (Κυριακή):

11:00 Κλειστό Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, Ρέθυμνο BC – ΑΟΚ Χανιά

12:00 Λίντο, Ηράκλειο– Ανδρογέας

12:30 Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος–Ηρόδοτος

14:00 Λίντο, Εργοτέλης– ΑΟ Κύδων

16:30 Ιεράπετρας, ΑΟΚ Ιεράπετρα – Ακαδημία BC

Εφήβων Β’

Α’ Όμιλος

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (Κυριακή)

15:00 Χανίων, ΑΟΚ Χανιά 2 – Ηρόδοτος 2

17:00 Χανίων, ΟΑ Χανίων – ΑΟ Ακρωτηρίου

13:00 Κλειστό Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, ΑΓΟΡ 2 – Κύδων 2

Παίδων Α’

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (Σάββατο)

15:00 Λίντο, Ηράκλειο– ΟΑ Χανίων

16:00 Χανίων, ΑΟΚ Χανιά – Ανδρογέας

16:00 Αρκαλοχωρίου, Αναγέννηση – ΟΦΗ

16:00 Κλειστό Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, Ακαδημία BC – Εργοτέλης

18:00 Χανίων, Κύδων – Ρέθυμνο BC

Παίδες Β

Εκτός έδρας αγωνιστική υποχρέωση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Β’ κατηγορίας Παίδων για τον Άγιο Νικόλαο Europlan, ο οποίος το Σάββατο στις 13:00 θα αντιμετωπίσει την ΟΑΣΗ στο κλειστό γυμναστήριο Χερσονήσου, με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες του.

Από την πλευρά του ο ΑΟΚ Ιεράπετρα με τους μικρούς της 2ης ομάδας, θα αγωνιστεί εντός έδρας υποδεχόμενος στις 19:00, στο κλειστό «Μάρκος Φωνιαδάκης» τη Διάπλαση. Για τους νεαρούς αθλητές της ομάδας, η αναμέτρηση αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για αγωνιστικές παραστάσεις και εμπειρίες μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα.

Το ρεπό του κάνει ο ΑΟΚ Ιεράπετρα 1.

Β’ όμιλος

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (Σάββατο):

13:00 Χερσονήσου, ΑΟΗ Όαση – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

19:00 Ιεράπετρας, ΑΟΚ Ιεράπετρα 2 –Διάπλαση

ΣΑΟ-Πεδιάδα 0-20 α.α.

Ρεπό: ΑΟΚ Ιεράπετρα 1

Γ’ Όμιλος

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (Σάββατο)

9:00 Λίντο, Ανδρογέας 2 – Εργοτέλης 2

16:00 Αλικαρνασσού, Ηρόδοτος 2 – Δειλινό ΑΟ

13:00 Μοιρών, ΟΦΗ 2 –Μεσσαρά

Ρεπό: Ηρόδοτος 1

Νεανίδων

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής (Σάββατο)

18:00 Αλικαρνασσού, Ηρόδοτος – ΟΦΗ

18:00 Κλειστό Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, Αρκάδι – Ανδρογέας

Ρεπό: Ηράκλειο

Κορασίδων

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (Κυριακή)

11:00 ΒΑΚ, ΟΦΗ– Ανδρογέας

14:00 Κλαδισού, Ιδομενέας –Αρκάδι

14:00 Ταυρωνίτη, Πλατανιάς – Ηράκλειο