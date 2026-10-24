Η Νεαπολίτισα ηθοποιός και ερμηνεύτρια Ελεάννα Φινοκαλιώτη θα συμμετάσχει ως σολίστ στη συναυλία «Liberty · Ελευθερία: From Ancient Ideals to America’s 250th Anniversary», την οποία διοργανώνει η Kyrenia Opera την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στο Terrace on the Park, στη Νέα Υόρκη.

Η ξεχωριστή αυτή μουσική εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην Ελευθερία και στη διαχρονική επιρροή των αρχαίων ελληνικών ιδεωδών της ελευθερίας και της δημοκρατίας στη διαμόρφωση των αξιών που ενέπνευσαν τον αγώνα για την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η συναυλία φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της μουσικής να υπερβαίνει σύνορα, να ενώνει πολιτισμούς και να μεταφέρει διαχρονικά μηνύματα ελπίδας, αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Η συναυλία θα πλαισιωθεί από σολίστ, ορχήστρα και χορωδία, αναδεικνύοντας τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Νέας Υόρκης, Βιέννης και Κύπρου. Η συμμετοχή της Ελεάννας Φινοκαλιώτη προσθέτει μια ελληνική καλλιτεχνική παρουσία σε μια βραδιά με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη

Με καταγωγή από την Νεάπολη και καλλιτεχνική έδρα τη Νέα Υόρκη, η Ελεάννα Φινοκαλιώτη δραστηριοποιείται στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της μουσικής. Ως ηθοποιός, έχει εμφανιστεί σε παραγωγές Off-Broadway, μεταξύ των οποίων τα έργα Always Young και Spirit of the Game, ενώ έχει ενσαρκώσει τη Μαρία Κάλλας στην παράσταση Onassis και τη Σοφία Βέμπο στο Sophia Vembo: I Remember You.

Οι τηλεοπτικές συμμετοχές της περιλαμβάνουν την ελληνική σειρά Μια Νύχτα του Αυγούστου και την παραγωγή Betrayal των ABC/Hulu. Έχει επίσης εμφανιστεί στο Carnegie Hall και στο 54 Below, ενώ η δισκογραφική της παρουσία περιλαμβάνει το άλμπουμ Ταξίδια Ψυχής, σε συνεργασία με τον διακεκριμένο κλασικό κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη, με συναυλίες στην Ελλάδα και εμφάνιση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Έχοντας τιμηθεί με το βραβείο 54ONY Award για την Καλύτερη Ομαδική Ερμηνεία, η Φινοκαλιώτη συνδυάζει την ελληνική πολιτιστική της κληρονομιά με τη διεθνή καλλιτεχνική της διαδρομή. Η συμμετοχή της στη συναυλία «Ελευθερία» αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να συναντηθούν η μουσική, η ιστορία και οι αξίες που συνδέουν τον ελληνικό πολιτισμό με την αμερικανική πραγματικότητα.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Τίτλος: Liberty · Ελευθερία: From Ancient Ideals to America’s 250th Anniversary

Διοργάνωση: Kyrenia Opera

Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Χώρος: Terrace on the Park, 52-11 111th Street, Flushing Meadows, New York, NY 11368

Ώρα: 18:30 — δεξίωση | 19:30 — συναυλία και δείπνο

Εισιτήρια και κρατήσεις: https://kyreniaopera.org/store/

Η συναυλία αναμένεται να αποτελέσει μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση της ελληνικής και κυπριακής ομογένειας με την ευρύτερη καλλιτεχνική κοινότητα της Νέας Υόρκης, τιμώντας την Ελευθερία ως οικουμενική αξία και διαχρονικό ιδανικό.