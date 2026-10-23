Μέχρι τέλος του 2026 στοχεύει το τεχνικό γραφείο, στο οποίο έχει αναθέσει η ΔΑΕΑΝ τη σύσταση του φακέλου έγκρισης και αδειοδότησης του Καταδυτικού Πάρκου Αγίου Νικολάου, να τον καταθέσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να εκδοθούν στη συνέχεια οι ΚΥΑ χωροθέτησης και πόντισης των σκαφών για τη δημιουργία ναυαγίων στο βυθό του υποθαλάσσιου πάρκου, κάτω από τα Πλευρά.

Αν υπολογίσει κανείς ότι η έκδοση μιας ΚΥΑ απαιτεί ένα περίπου 6μηνο, στην καλύτερη περίπτωση το Καταδυτικό Πάρκο Αγίου Νικολάου έχει μπροστά του ένα ακόμη χρόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναγκαία γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησής του. Μαζί με τους μήνες κατασκευής, εφ’ όσον δεν χαθεί καθόλου χρόνος, στην καλύτερη περίπτωση, η νέα αυτή τουριστική υποδομή στην πόλη θα είναι έτοιμη για να αξιοποιηθεί από την τουριστική σεζόν του 2028…

Υπό επεξεργασία

Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στο στάδιο που γίνεται η επεξεργασία του φακέλου που θα κατατεθεί στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει ορισμένες επικαιροποιημένες μελέτες -την Οικονομοτεχνική Μελέτη προσαρμοσμένη σε τρεις αντί της μίας ποντίσεις σκαφών και υφάλων, Κανονισμό Ασφαλείας και Χωροταξική Έκθεση, η οποία θα εκπονηθεί για πρώτη φορά.

Μπορεί το Καταδυτικό Πάρκο Αγίου Νικολάου να ήταν το πρώτο καταδυτικό πάρκο που ξεκίνησε πριν από μια 20ετία να σχεδιάζεται στην Κρήτη, σήμερα, για διάφορους λόγους, βρίσκεται πίσω από τέσσερα άλλα της Κρήτης! Τα τρία ξεκινούν να λειτουργούν από το 2027 (Αποκόρωνα Χανίων, Γεράνι Ρεθύμνου και Σταλίδα Ηρακλείου).

Εκείνο της Ιεράπετρας έχει περάσει μπροστά σε ωριμότητα… Το καταδυτικό πάρκο Ιεράπετρας διαθέτει ήδη ΦΕΚ χωροθέτησης με πρόβλεψη πόντισης σκάφους για το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί ΚΥΑ πόντισης, που απαιτεί ένα περίπου 6μηνο για να υπογραφεί. Ο Δήμος Ιεράπετρας ως φορέας υλοποίησης θα πρέπει στη συνέχεια να το κατασκευάσει και να καθορίσει το καθεστώς λειτουργίας του (ελεύθερο ή μισθωμένο κλπ.)

Το ιστορικό

Η διαδρομή για το υποθαλάσσιο πάρκο στα Πλευρά είναι μακρά. Οι πρώτες κινήσεις έγιναν το 2005 με ατελές ακόμη το θεσμικό πλαίσιο που καθόριζε τη δημιουργία και αδειοδότηση υποθαλάσσιων πάρκων στη χώρα! Επίσημες βάσεις του μπήκαν το 2016, με τη σύνταξη της αρχικής οικονομοτεχνικής μελέτης για μια θαλάσσια έκταση περίπου 3 χλμ. βόρεια του λιμένα.

Το 2018, η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) κατέθεσε τον σχετικό φάκελο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ωστόσο, ο σχεδιασμός προσέκρουσε σε σοβαρά νομοτεχνικά και δικαιοδοτικά εμπόδια, με αποτέλεσμα το έργο να τεθεί αναγκαστικά σε «δεύτερη μοίρα» για αρκετά χρόνια.

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2024 εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο. Ο σχεδιασμός προέβλεπε πλέον ένα πάρκο επιφάνειας 30 στρεμμάτων (συγκεκριμένα 29.899,50 τ.μ.), σε απόσταση 500 μέτρων από τη μαρίνα του «Elounda Hills», μεταξύ των ισοβαθών 15 και 30 μέτρων. Η μελέτη περιλάμβανε την πόντιση 57 τεχνητών υφάλων και τριών παλαιών μεταλλικών σκαφών για τη δημιουργία τεχνητών ναυαγίων, ορισμένα εκ των οποίων ήδη έχουν αποκτηθεί, όπως το «Dolgoruki».

Το Καταδυτικό Πάρκο υπηρετεί το στόχο για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Η ΔΑΕΑΝ ανέθεσε σε εξειδικευμένο μελετητικό γραφείο τη συμπλήρωση και επικαιροποίηση του φακέλου. Οι κατά καιρούς προκηρύξεις μελετών αφορούσαν ένα αυστηρό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος: τοπογραφικές αποτυπώσεις, κανόνες ασφαλείας, εξειδικευμένες λιμενικές προδιαγραφές πόντισης, καθώς και την οριστική επικαιροποίηση της ΜΠΕ κλπ.

Πού βρίσκεται το έργο σήμερα

Ο μελετητής του καταδυτικού πάρκου Αγίου Νικολάου, μηχανικός χωροταξίας- πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης Γιάννης Παρασύρης περιέγραψε το στάδιο που βρίσκεται σήμερα ο φάκελος του έργου και το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεσή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της συμπληρωμένης μελέτης από το τεχνικό γραφείο στις αρχές του έτους, ο πλήρης φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ναυτιλίας μέχρι τέλος του έτους.

Το έργο σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ωρίμανσης. Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από τα συναρμόδια Υπουργεία και τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ θα ανάψει το οριστικό «πράσινο φως» για την έναρξη των εργασιών πόντισης των υφάλων και των σκαφών.

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του Καταδυτικού Πάρκου Αγίου Νικολάου είναι περίπου 400 χιλιάδες ευρώ (με ΦΠΑ). Περιλαμβάνει πλωτήρες πρόσδεσης σκαφών, σημαντήρες, σκοινιά πρόσδεσης, προμήθεια -μεταφορά και πόντιση τεχνητών υφάλων, αποψίλωση- μεταφορά και πόντιση των σκαφών για τη δημιουργία ναυαγίων.

Η διοίκηση της ΔΑΕΑΝ κατά δήλωση του προέδρου Γεωργ. Αστρουλάκη έχει εστιάσει στο συγκεκριμένο έργο, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης στη μαρίνα. Για τον Άγιο Νικόλαο, η υλοποίηση αυτού του πάρκου δεν είναι απλώς μια τουριστική υποδομή. Είναι το «κλειδί» για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής ποιότητας. Είναι ένα έργο εμπλουτισμού του τοπικού τουριστικού προϊόντος, που θα συμβάλει στην ουσιαστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κεφαλαιοποιώντας τη μοναδική διαύγεια και βιοποικιλότητα των νερών του Μεραμβέλλου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ