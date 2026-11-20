Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο ΝΟΑΝ παίρνει θέση στην αφετηρία του πρωταθλήματος της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας της ελληνικής υδατοσφαίρισης, της Water Polo League 2. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου ξεκινάει τις υποχρεώσεις της την Κυριακή υποδεχόμενη στις 14:30 στο κολυμβητήριο Ηρακλείου τον Ιωνικό, σε μια ιδιαίτερα δυνατή και απαιτητική αναμέτρηση για τον Νότιο όμιλο.

Για ακόμη μία χρονιά ο ΝΟΑΝ καλείται να διαχειριστεί το σημαντικό πρόβλημα της αδυναμίας χρησιμοποίησης της φυσικής του έδρας, με ότι αυτό συνεπάγεται σε οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και με την απουσία της άμεσης υποστήριξης των φιλάθλων του από την εξέδρα. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, ο ΝΟΑΝ συμμετέχει κανονικά στη διοργάνωση, έχοντας διατηρήσει τον βασικό κορμό του και προχωρώντας παράλληλα σε ανανέωση του έμψυχου δυναμικού του. Οι αθλητές που είχαν ενισχύσει την ομάδα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο έχουν αντικατασταθεί από νέα πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν επίσης ποιότητα και εμπειρία, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου.

Η πρεμιέρα κρύβει πάντα ιδιαιτερότητες, καθώς πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο οι ομάδες αναζητούν τα πρώτα αγωνιστικά τους πατήματα και ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις δυνατότητές τους. Ο ΝΟΑΝ θέλει να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση και να συνδυάσει την έναρξη της νέας προσπάθειας με ένα θετικό αποτέλεσμα, διεκδικώντας τη νίκη και έχει ανάγκη και τη στήριξη των φίλων του.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στο Νότιο Όμιλο:

Σάββατο, 18.00, Ηλιούπολης ΓΣ Ηλιούπολης – ΠΕΚΕΒ

Κυριακή,

13.00 Ηρακλείου ΟΦΗ – Σκ Ροη

14.00 Νέας Σμύρνης Μιλων – Νηρεας Γερ.

14.30 Ηρακλείου ΝΟΑΝ – Ιωνικός

Βόρειος Όμιλος

Σάββατο, 15.00, Βόλου ΟΥΚ Βόλου – ΟΦΘ

Κυριακή, 13.00, Πέπανος ΝΟ Πατρών – ΝΟ Αλεξανδρούπολης

14.45, Κέρκυρας ΝΑΟ Κέρκυρας – ΓΣ Ηρακλής

14.45, ΝΕ Πατρών – Παναιτωλικός (δεν θα διεξαχθεί)