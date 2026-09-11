Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε την ένταξη του Κέντρου Αγγλικών ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ στο δίκτυο QLS – Quality Language Schools.

Για εμάς, αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα σε μια εκπαιδευτική διαδρομή που ξεκίνησε το 1992 και συνεχίζεται με την ίδια πίστη στην ποιότητα, την προσωπική φροντίδα και τη διαρκή εξέλιξη.

Τι είναι το QLS;

Το QLS είναι ένα δίκτυο πιστοποιημένων σχολείων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, που έχει στο επίκεντρό του την ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση και τον μαθητή. Τα σχολεία του δικτύου συνεργάζονται, ανταλλάσσουν γνώση και εμπειρία και συμμετέχουν στη δημιουργία και εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας διεθνείς πρακτικές και τις σύγχρονες εξελίξεις στην εκπαίδευση.

Η φιλοσοφία αυτή συναντά απόλυτα τη δική μας.

Στους ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πιστεύουμε εδώ και 34 χρόνια ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι πολύ περισσότερα από την απόκτηση ενός πτυχίου. Είναι γνώση, επικοινωνία, αυτοπεποίθηση, εμπειρίες και εφόδια που συνοδεύουν έναν άνθρωπο σε όλη του τη ζωή.

Η ένταξή μας στο QLS μάς δίνει τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε ακόμη περισσότερο, να συμμετέχουμε σε ένα δυναμικό εκπαιδευτικό δίκτυο και να εμπλουτίζουμε όσα προσφέρουμε στους μαθητές μας με νέες ιδέες, προγράμματα, εργαλεία και εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Εξελισσόμαστε, χωρίς να αλλάζουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει.

Την προσωπική σχέση με κάθε μαθητή.

Τη φροντίδα.

Τη συνέπεια.

Την αγάπη μας για τη διδασκαλία.

Από το 1992 ανοίγουμε Νέους Ορίζοντες στη γνώση.

Σήμερα, ανοίγουμε έναν ακόμη.